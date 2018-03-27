Панарин — о кемеровской трагедии: «Правда не должна быть скрыта, виновные должны быть наказаны»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин призвал наказать виновных за трагедию, произошедшую в Кемерове . 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого по официальным данным погибло более 60 человек.

"Страшная трагедия в Кемерово, которая потрясла нас всех. Правда не должна быть скрыта от нас. Виновные должны быть наказаны! Надеюсь больше в нашей стране не будет допустима такая халатность по отношению к безопасности и жизни. Но пострадавшим это уже не поможет", — написал Панарин в Инстаграме.

Страшная трагедия в Кемерово, которая потрясла нас всех. Правда не должна быть скрыта от нас. Виновные должны быть наказаны! Надеюсь больше в нашей стране не будет допустима такая халатность по отношению к безопасности и жизни. Но пострадавшим это уже не поможет…

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 26 Мар 2018 в 10:26 PDT