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Панарин — о кемеровской трагедии: «Правда не должна быть скрыта, виновные должны быть наказаны»
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Панарин — о кемеровской трагедии: «Правда не должна быть скрыта, виновные должны быть наказаны» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин призвал наказать виновных за трагедию, произошедшую в Кемерове. 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого по официальным данным погибло более 60 человек.
"Страшная трагедия в Кемерово, которая потрясла нас всех. Правда не должна быть скрыта от нас. Виновные должны быть наказаны! Надеюсь больше в нашей стране не будет допустима такая халатность по отношению к безопасности и жизни. Но пострадавшим это уже не поможет", — написал Панарин в Инстаграме.
Страшная трагедия в Кемерово, которая потрясла нас всех. Правда не должна быть скрыта от нас. Виновные должны быть наказаны! Надеюсь больше в нашей стране не будет допустима такая халатность по отношению к безопасности и жизни. Но пострадавшим это уже не поможет…
Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 26 Мар 2018 в 10:26 PDT
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