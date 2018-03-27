Путин пообещал кемеровчанам наказать виновных в трагедии в ТЦ 

Президент РФ Владимир Путин на незапланированной встрече с инициативной группой граждан в Кемерове заявил, что все виновные в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» будут наказаны.
Путин заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. По словам президента, в Кемерове работает следственная группа из ста человек под руководством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Путин прибыл в Кемерово утром 27 марта, осмотрел фасад сгоревшего торгового центра и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при пожаре. Затем президент провел совещание с участием главы МЧС Владимира Пучкова, председателя Следственного комитета Александра Баыстрыкина, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым и полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. На совещании Путин заявил, что трагедия произошла из-за преступной халатности и разгильдяйства, и поручил Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем в воскресенье, 25 марта. Возгорание случилось на четвертом этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди них много детей. Цифра не окончательная, под завалами могут находиться люди. Источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона сообщил, что пожар мог произойти из-за неисправности электрических сетей. Официальной информации о причинах возгорания пока нет.