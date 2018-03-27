Пять пожаров зарегистрировано в Новогиреево с начала года

На очередной встрече главы управы с жителями района об этом сообщил

Территория, подведомственная 3 РОНПР Управления МЧС России города Москвы по Восточному административному округу, это четыре района ВАО: Новогиреево, Перово, Ивановское и Вешняки. Всего на территории этих четырех районов в 2018 году зафиксировано тридцать восемь пожаров и двадцать шесть возгораний мусора. В огне пожаров погибло семь человек, четырнадцать пострадавших получили травмы различной тяжести. В районе Новогиреево зарегистрировано пять пожаров и три возгорания мусора, погибших нет, травмы получили пять человек.

Константин Мартемьянов призвал жителей района Новогиреево не пользоваться электроприборами, отслужившими свой срок или неисправными. Именно они часто становятся причиной пожаров. При пользовании вообще любыми бытовыми приборами нужно быть внимательным и аккуратным. Кроме того, инспектор призвал граждан не захламлять личными вещами лестничные клетки подъездов и балконы.