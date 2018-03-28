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Свердловский губернатор почтил память погибших при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Свердловский губернатор почтил память погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду почтил память людей, погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщает департамент информационной политики главы региона.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.
"Как любой гражданин, я пришел сюда с тяжелыми чувствами. Мы сегодня — и федеральные, и региональные власти — делаем все для того, чтобы подобное не повторилось нигде и никогда", — цитируются в сообщении слова губернатора.
Куйвашев возложил цветы к фонтану «Каменный цветок» в сквере за площадью Труда, напротив часовни святой Екатерины. Сюда уральцы, желающие поддержать кемеровчан, несут цветы и мягкие игрушки.
"Свердловчане выражают поддержку жителям Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре унес жизни десятков людей. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и других муниципалитетах Среднего Урала люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к стихийно созданным местам памяти жертв трагедии", — отмечается в сообщении департамента.
Во вторник возле фонтана прошел митинг памяти погибших, в котором приняли участие около 300 человек.
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