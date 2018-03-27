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Жители Душанбе почтут память погибших при пожаре в Кемерово
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Жители Душанбе почтут память погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 27 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Жители Душанбе в память о погибших при пожаре в Кемерово несут к зданию посольства России цветы, игрушки и свечи, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
У входа посольство установлен столик, на который кладут цветы, мягкие игрушки и журнал, где пишут записки-соболезнования. «Мы не могли не прийти сюда, это горе буквально пронзило нас, мы желаем терпения и мужества всем родным и близким погибших перенести это страшное горе», — сказала РИА Новости жительница Душанбе Майя Самиева.
В книге записей с утра было уже 15 записей соболезнования от жителей Душанбе, которые близко восприняли горе кемеровчан. Жители Душанбе идут к посольству, несмотря на то, что из-за ремонта дорога перекрыта и добраться туда сложно. Цветы и свечи несут и к зданию консульства РФ в городе Худжанде на севере Таджикистана.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>
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