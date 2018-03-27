Контроль на повторе. В РТ стартует вторая серия противопожарных проверок ТЦ

В марте 2015 года при пожаре в ТД «Адмирал» в Казани погибли 19 человек. Суд над 12 обвиняемыми длится уже больше года, многие из них пытались обжаловать приговоры в Верховном суде РТ , но решения оставили без изменений. По делу проходят арендодатель, арендатор здания и его замы, судебный пристав и его начальник, специалисты инспекции Госстройнадзора, а также рабочие. Очередное заседание в Кировском райсуде Казани назначено на 4 апреля. А владелец участка — миллиардер Алексей Сёмин , в отношении которого уголовное дело, связанное с пожаром в «Адмирале» закрыли, выставил участок, где сгорел ТЦ. На продажу за 790 млн руб. Кому приглянется печально известное место?

Пожурили и забыли?

В соцсетях татарстанцы распространяют предложение бойкотировать торговые центры до тех пор, пока их владельцы не обеспечат посетителям безопасность. Всполошились и надзорные органы. По поручению Генпрокуратуры РФ , в республике стартуют проверки в торговых комплексах с развлекательными центрами. Прокуратура РТ и ГУ МЧС России по РТ проверят их на соблюдение пожарной безопасности, убедятся в работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. В прокуратуре обещают принять меры для устранения нарушений. Проверять торговые центры будут по графику, срок окончания проверки пока неизвестен. Но ведь после трагедии с «Адмиралом» мы всё это уже проходили. Самое время для повторной проверки?

После той трагедии за месяц в 184 торговых комплексах и других местах массового скопления людей в Татарстане нашли аж 1800 нарушений пожарной безопасности. Пожурили и забыли? Или что-то изменилось?

«Контрольные проверки в связи с пожаром в «Адмирале» проводить не будут, поскольку мы не склонны связывать одну трагедию с другой, — говорит старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев . — Мы считаем, что необходимые уроки из «Адмирала» вынесли. Теперь проверка будет целевая именно по торговым комплексам с игровыми центрами внутри. Если в торговых комплексах, которые проверяли после трагедии в «Адмирале», найдут нарушения, соответственно, будет реакция и на этот счёт. Будет дана правовая оценка своевременности и полноте мер, которые приняли их владельцы».

В прокуратуре уверяют, что эту работу не пустили на самотёк. Контрольные проверки в своё время должен был проводить Госпожнадзор и другие надзорные органы.

«В 2015 году после трагедии в «Адмирале» мы проводили совместные проверки с прокуратурой, обследовали 600 объектов, — сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин. — Выдавали замечания, должностных лиц привлекали к ответственности. В ближайшее время мы как раз и посмотрим, как торговые центры выполнили требования. Я думаю, что в Татарстане после той трагедии отнеслись к этой задаче с большой серьёзностью. Во многих ТЦ все требования нашего ведомства знают и стремятся их соблюдать».

К примеру, в магазине «Икеа» , вмещающем много посетителей, есть современные системы противопожарной защиты — автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымная вентиляция.

«В нашем торговом центре в Казани соблюдают не только предписания законодательства РФ , но и требования международных стандартов безопасности, — отмечает пресс-служба ИКЕА в России. — Мы уделяем особое внимание раннему обнаружению пожара, оповещению людей и предотвращению его распространения. Каждую неделю мы тестируем автоматический запуск пожарных насосов, а раз в месяц — автоматическую систему пожарной сигнализации. Тренировки и учения по эвакуации проводим не менее двух раз в год, в том числе с покупателями. В центрах «Мега», где работают детские площадки, образовательно-развлекательные центры, детей эвакуируют по отдельной схеме — безбарьерными путями. Для персонала действуют коды раннего предупреждения».

Учитесь эвакуироваться!

Но вспомните, как давно вы сами участвовали в учебной эвакуации? Не такая уж частая эта практика. Может быть, пора проводить всеобуч среди взрослых, репетировать эвакуацию, как это было в советские времена?

«Закон обязывает проводить обучение сотрудников организации или предприятия раз в полгода, желательно с эвакуацией, — разъясняет начальник группы информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РТ Марат Рахматуллин. — Тем не менее руководители часто не проводят инструктаж или подходят к нему формально — просто собирают с работников подписи, что те прошли обучение. Граждане и сами должны быть требовательны к выполнению этих норм, ведь речь идёт об их безопасности. К каждому руководителю пожарного инспектора не приставишь. А реальность, к сожалению, такова, что сегодня школьники часто лучше обучены поведению при пожаре, чем взрослые. Они знают простейшие правила — например, при задымлении надо дышать через платок или другие предметы одежды, желательно влажные (можно их увлажнить слюной). Нужно ползти, потому что слой кислорода над полом сохраняется дольше. Решая, эвакуироваться ли самостоятельно из окна, нужно знать, что прыжок с высоты выше третьего этажа может оказаться смертельным. А вот ребёнка могут поймать стоящие внизу взрослые».

Однако, когда доходит до реальной ЧС, всё оказывается не так просто, как на словах. Даже если соблюдать все нормативы.

«Основная идеология наших действующих нормативов создать не идеальные условия, а терпимые, то есть минимальные, — считает завкафедрой проектирования зданий КГАСУ, профессор Валерий Куприянов. — Если даже их не соблюдать, то последствия будут плачевные. Но бизнес жаждет прибыли. Покупают по дешёвке старое промышленное здание, начинают его перестраивать. Нарушают кучу нормативов и каким-то полузаконным способом вводят в строй новый объект. При перепланировке пренебрегают требованиями пожарной безопасности. Используют дешёвые материалы типа пенопласта на эвакуационных путях, на лестницах. Да, такие материалы не горят, но при высоких температурах выделяют вещества, вызывающие удушье, от этого тоже могут быть жертвы. Вредные вещества при горении выделяют не столько стены, сколько оборудование — мебель, прилавки, стеллажи. Там же пластик, дешёвые материалы на полимерных связках. Плюс владельцы ТЦ экономят на системах автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации с выводом на пульт, вентиляции, системе дымоудаления. Неудивительно, что посетители торговых центров в случае пожара рискуют оказаться в ловушке».