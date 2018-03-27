Ярославна вышла в центр города с одиночным пикетом 

Активиста Татьяна Никифорова вышла на улицу Кирова во вторник, 27 марта. Она обратилась к властям с плакатом: «Сколько детей сгорело? Хватит врать». Она поддержала родственников погибших в кемеровском торговом центре детей.
Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в пожаре погибло 64 человека. В Ярославле не объявили траур. Однако в храмах города провели панехиды. Губернатор Дмитрий Миронов распорядился проверить все площадки массового скопления людей в течение трех дней. Кроме того, в регионе отменили развлекательные мероприятия.