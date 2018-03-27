Ещё
Ярославна вышла в центр города с одиночным пикетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославна вышла в центр города с одиночным пикетом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Активиста Татьяна Никифорова вышла на улицу Кирова во вторник, 27 марта. Она обратилась к властям с плакатом: «Сколько детей сгорело? Хватит врать». Она поддержала родственников погибших в кемеровском торговом центре детей.
Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в пожаре погибло 64 человека. В Ярославле не объявили траур. Однако в храмах города провели панехиды. Губернатор Дмитрий Миронов распорядился проверить все площадки массового скопления людей в течение трех дней. Кроме того, в регионе отменили развлекательные мероприятия.
АиФ: последние новости
За три дня в Ярославской области проверят торговые центры На улице Кривова в Ярославле сгорела отечественная легковушка Коммунальная авария в Заволжском районе: прорвало трубу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД51
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»613
Витас арестован13
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева225
Тулеев попросил прощения у Путина445
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение