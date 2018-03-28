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В Кемерово 28 марта начнутся похороны погибших при пожаре в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово 28 марта начнутся похороны погибших при пожаре в ТЦ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В среду, 28 марта, в Кемерово пройдут похороны 13 погибших при сильном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в муниципальном предприятии «Спецбюро».
"Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале", — сказал источник.
Он также уточнил, что погибших похоронят на четырех кладбищах Кемерово — Кировском, Солонечном, Центральном N2 и Центральном N5.
Ранее сообщалось, что в Париже почтили память погибших в Кемерово.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово погиб 41 ребенок Мэрия Москвы организовывает официальную акцию памяти погибших в ТЦ в Кемерово В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
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