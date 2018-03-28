В Кемерово 28 марта начнутся похороны погибших при пожаре в ТЦ

В среду, 28 марта, в Кемерово пройдут похороны 13 погибших при сильном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в муниципальном предприятии «Спецбюро».

"Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале", — сказал источник.

Он также уточнил, что погибших похоронят на четырех кладбищах Кемерово — Кировском, Солонечном, Центральном N2 и Центральном N5.

Ранее сообщалось, что в Париже почтили память погибших в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.