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Память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово почтили в Магадане
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Память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово почтили в Магадане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 27 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотни жителей Магадана пришли во вторник на Соборную площадь почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщает правительство региона.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию. Жители города вместе с цветами и свечами принесли детские игрушки. Многие с Соборной площади отправлялись в Свято-Троицкий собор поставить свечи за упокой душ кемеровчан, погибших в пожаре", — говорится в сообщении.
В Магаданской области во вторник также отменили все развлекательные мероприятия. Накануне глава Магаданской области Владимир Печеный направил телеграмму со словами соболезнования и поддержки жителям Кемеровской области и губернатору Аману Тулееву в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня».
"С глубокой скорбью Магаданская область восприняла известие о трагедии при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Страшное известие огромной болью отозвалось в сердце каждого колымчанина. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь утраты со всеми жителями Кемеровской области. Скорбим вместе с вами", — говорится в телеграмме губернатора Владимира Печеного.
Ранее в связи с трагедией в Кемерово губернатор Магаданской области поручил провести проверку пожарной безопасности в торговых центрах и других общественных зданиях с массовым пребыванием людей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>
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