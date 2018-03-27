Память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово почтили в Магадане

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию. Жители города вместе с цветами и свечами принесли детские игрушки. Многие с Соборной площади отправлялись в Свято-Троицкий собор поставить свечи за упокой душ кемеровчан, погибших в пожаре", — говорится в сообщении.

"С глубокой скорбью Магаданская область восприняла известие о трагедии при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Страшное известие огромной болью отозвалось в сердце каждого колымчанина. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь утраты со всеми жителями Кемеровской области. Скорбим вместе с вами", — говорится в телеграмме губернатора Владимира Печеного.

Ранее в связи с трагедией в Кемерово губернатор Магаданской области поручил провести проверку пожарной безопасности в торговых центрах и других общественных зданиях с массовым пребыванием людей.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>