Ещё
Развлекательные мероприятия в Вологде рекомендовали отменить или перенести на следующую неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развлекательные мероприятия в Вологде рекомендовали отменить или перенести на следующую неделю 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Развлекательные мероприятия рекомендовано перенести в школах и домах культуры. Власти Вологды приняли такое решение в связи с трагедией в Кемерово. На пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли и пострадали несколько десятков человек.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Ряд регионов также в знак солидарности приспустили флаги, сообщают федеральные издания. В Калуге, Рязани, Ингушетии и других рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи по телевидению.
В Вологде все собрания и совещания сегодня начинаются с минуты молчания, рекомендовано отменить или перенести увеселительные события.
Напомним, накануне у Вечного огня в областной столице прошла акция памяти и скорби. Десятки вологжан принесли цветы, свечи и игрушки к мемориалу. В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы на предмет пожарной безопасности.
Вологда.рф: последние новости
25 человек эвакуировали на пожаре в пиццерии в Череповце Жизни двух женщин унес пожар в Никольском районе В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии376
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово371
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней90
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение