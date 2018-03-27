Развлекательные мероприятия в Вологде рекомендовали отменить или перенести на следующую неделю 

Развлекательные мероприятия рекомендовано перенести в школах и домах культуры. Власти Вологды приняли такое решение в связи с трагедией в Кемерово. На пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли и пострадали несколько десятков человек.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Ряд регионов также в знак солидарности приспустили флаги, сообщают федеральные издания. В Калуге, Рязани, Ингушетии и других рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи по телевидению.
В Вологде все собрания и совещания сегодня начинаются с минуты молчания, рекомендовано отменить или перенести увеселительные события.
Напомним, накануне у Вечного огня в областной столице прошла акция памяти и скорби. Десятки вологжан принесли цветы, свечи и игрушки к мемориалу. В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы на предмет пожарной безопасности.