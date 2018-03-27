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Волгоградская область пока не присоединилась к трауру по погибшим в Кемерово
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Волгоградская область пока не присоединилась к трауру по погибшим в Кемерово 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Администрация Волгоградской области пока не спешит присоединяться к другим регионам России и не вводит траур по десяткам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Пока, сообщается, о таких планах даже не идет и речи.
— На данный момент о планах вводить траур на территории Волгоградской области мне не известно, — сообщил V1.ru начальник пресс-службы волгоградского губернатор Александр Бондаренко. — Если такое решение будет принято, мы вам обязательно сообщим.
К этому часу по десяткам погибших в страшном пожаре детей в взрослых в городе Кемерово в России уже скорбят Кемеровская область, Ингушетия, Приморский край, включая трехдневный траур во Владивостоке, Рязанская область, Екатеринбург. Калужская область собщила о готовности объявить траур.
Вчера, не дожидаясь официальной отмашки властей, жители Волгограда самостоятельно организовали траурное возложение цветов и свечей в Комсомольском сквере. Волгоградцы принесли в парк игрушки, скорбя по погбшим кемеровским детям.
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