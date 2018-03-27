В госпожнадзоре Сахалина объяснили отсутствие проверок в ТЦ

По ее словам, причина отсутствия плановых проверок — 294-й закон о защите прав предпринимателей, который в свое время установил периодичность проведения плановых проверок и основания для проведения внеплановых.

"Законодательство наше сейчас устроено таким образом, что оно защищает в первую очередь юридические лица от излишних проверок. В 2015 году в закон были внесены изменения, появилась статья 26.1, которая предусматривает с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в отношении субъектов малого предпринимательства надзорные каникулы. То есть любой орган государственного надзора, в том числе и госпожнадзор, проводить плановые проверки таких объектов не может", — сказала Тыльная на брифинге во вторник.

Среди оснований для проведения внеплановых проверок она назвала жалобы от граждан или юридических лиц о нарушении правил пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни людей.

"И у нас такие жалобы бывают, мы проводим по ним проверки. Но опять же, просто так на проверку мы выйти не можем, обязаны согласовать ее с прокуратурой ", — сказала Тыльная.

По ее словам, второе основание для внеплановых проверок — распоряжение президента или правительства, чаще всего это сезонные проверки — например, детских лагерей.

"Случай в Кемерово — очень печальный, но нельзя сказать, что госпожнадзор ничего не делает. У нас много объектов, которые мы проверяем и можем проверять, так как они не являются объектами предпринимательства. Это объекты образования, здравоохранения, социальной защиты", — отметила Тыльная.

Она посоветовала гражданам в первую очередь сообщать о нарушении правил пожарной безопасности охраннику и пригрозить ему обращением в соответствующие органы, если нарушение не будет устранено немедленно. Далее, по словам Тыльной, можно обратиться в главное управление МЧС по региону через сайт, электронную почту или по телефону доверия. Как она отметила, желательно сообщить больше информации о замеченном нарушении, тогда у госпожнадзора появится основание для внеплановой проверки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели. Он подчеркнул, что обязанность органов власти — проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово