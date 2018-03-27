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В Ульяновске после кемеровской трагедии проверят все торговые центры
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В Ульяновске после кемеровской трагедии проверят все торговые центры 

АиФ — Ульяновск 43 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин поручил провести полномасштабную проверку с привлечением специалистов МЧС во всех торговых центрах региона, поводом для этого стал пожар торгово-развлекательного центра в Кемерово 25 марта, унесший жизни 64 человек.
«Прокурор Ульяновской области в целях недопущения подобного незамедлительно поручил полномасштабно проверить исполнение хозяйствующими субъектами, органами власти и контролирующими структурами законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности на объектах торговой сферы с массовым пребыванием людей», — сказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
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