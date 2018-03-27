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В Свердловской области несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов и опрокинулись
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В Свердловской области несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов и опрокинулись 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Свердловской области на железнодорожной станции Билимбай сошли с рельсов 8 вагонов с щебнем, четыре из которых опрокинулись Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пишет ТАСС.
«На месте работает оперативная группа МЧС. Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа», — сказали в пресс-службе.
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Свердловской железной дороге (СвЖД).
В результате происшествия повреждено около 100 метров железнодорожного полотна.
Авария привела к задержке более чем на 50 минут пассажирского поезда Петропавловск (Казахстан) — Москва.
На месте аварии работает следственная группа.
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