Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Я хотел бы выразить свою скорбь в связи с гибелью десятков людей, к сожалению, включая детей, в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям и близким погибших", — написал Квирикашвили в Twitter.

Соболезнования российскому народу выразил и Кобахидзе. «От имени грузинского парламента выражаю соболезнования семьям погибших и российскому народу», — сказано в его заявлении, опубликованном на сайте парламента.

Сил и терпения родным погибших пожелала бывший спикер парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе

"Сегодня 64 семьи и их близкие, а также население России , находятся перед большим испытанием. Трудно найти слова для выражения скорби, которые будут как-то соответствовать вашей трагедии. Особенно хочу отметить родителей и близких тех невинных детей, которые погибли в результате пожара. Соболезную каждому из вас, желаю вам сил для преодоления боли в ваших сердцах", — приводит слова Бурджанадзе ее пресс-служба.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>