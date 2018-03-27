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«Отправили по стрелочкам»: из ТРЦ «Алмаз» эвакуировали покупателей и работников
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«Отправили по стрелочкам»: из ТРЦ «Алмаз» эвакуировали покупателей и работников 

74.ru 29 минут назад
Фото: 74.ru
Утром вторника покупателей и сотрудников торгово-развлекательного центра попросили покинуть здание. Около 8:30 здесь раздался сигнал пожарной тревоги. Эвакуация оказалась плановой.
— Пришёл кое-что прикупить в «Леруа Мерлен», но не успел — нас эвакуировали, — рассказал 74.ru челябинец Эдуард Иванов. — По громкоговорителю раздалось: «Пожарная опасность. Просим всех организованно и спокойно покинуть здание в направлении выход по стрелочкам». Стрелочек я не увидел, но работники показали, куда идти. Все началось около 8:30. Честно говоря, я ещё пару минут ходил «мялся», думал, может просто звуковое оповещение проверяют. Но потом сотрудники центра подошли и попросили всё-таки выйти. Теперь стоим метрах в 50 от ТРЦ — нас отогнали от здания. Вижу, что машины с подъземной парковки выгоняют. Работников комплекса на улице больше, чем покупателей — всё-таки утро. Через несколько минут после эвакуации к зданию подъехала скорая.
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