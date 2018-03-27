Насколько безопасны ТРЦ Новосибирска — проверка

Новосибирские торгово-развлекательные центры журналисты ОТС проверили по трем пунктам: работа систем оповещения и пожаротушения, наличие и доступ к эвакуационным выходам, алгоритм действий персонала при чрезвычайных ситуациях. ТРЦ «Мега» — в будни здесь проходит до 40 тысяч человек, в выходные — в два раза больше. В случае задымления или возгорания в здании срабатывает общая тревога. Повышения температуры улавливают лазерные датчики, за дымом следят специальные излучатели.

Денис Майоров. — У нас также это место оснащено системой аварийного освещения, но в принципе это не новое, в любом торговом центре это должно быть. Специальные огнестойкие кабельные линии, которые сохраняют свою работоспособность в течение 60 минут при пожаре, — сообщил заместитель главного инженера ТРЦ «Мега» Новосибирск

Кемерове было по-другому. Люди спасались из задымленных помещений в полной темноте, а это — паника. Не включилась сирена, не сработали вытяжки. По мнению экспертов, не может разом отказать вся система пожаротушения, если она в рабочем состоянии. По официальным данным, число жертв при пожаре в «Зимней вишне» уже превысило 60 человек. Сейчас на месте трагедии работают следователи из Москвы

— Хотелось бы выразить огромные соболезнования родственникам и родным в случившейся трагедии в Кемерове и хотелось бы сказать, что безопасность является приоритетом для нашей компании и обеспечение безопасности как для посетителей, так же и для сотрудников, — сообщила управляющая ТРЦ «Мега» Новосибирск Валентина Воронцова.

Как это должно работать в идеале? Наличие световых информационных табло, пожарные щиты и свободный доступ к эвакуационным выходам.

Стены эвакуационного коридора сделаны из сибита, позволяющего выдерживать температурные перегрузки до 90 минут. Помимо этого в коридорах есть система вентиляции. Сюда продукты горения не попадут ни при каких обстоятельствах.

Требования для всех едины, исключений нет. В торгово-развлекательном центре «Сан Сити», на первый взгляд, тоже все по последнему слову техники безопасности. Датчики тепла, распылители и профессионально подготовленный персонал. Допустим, случилось возгорание второго этажа.

— Вы получили информацию, что вы с ней дальше делаете?

— Докладываю на центральный пост!

Дальше охранник направляет людей в секторы эвакуации.

— Пожар, нам нужно бежать, куда, нам говорите быстрее!

— Не нужно никуда бежать, сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям.

— Вы покинете торговый центр до полной эвакуации?

— Пока все посетители не выйдут, я его не покину.

Во время последней учебной тревоги всех людей из «Сан Сити» вывели за 8 минут. Но посетители понимали — это репетиция. Детский центр «Фанки Таун». Четвертый этаж. Моделируем ситуацию.

— Но вот у нас есть выход!

— Показывайте нам!

— Это у вас эвакуационный выход? Вот мы бежим, горит. Открывайте!

— Но она закрыта…

Чтобы открыть дверь, нужен магнитный ключ. Ни у кого из персонала, даже у управляющей, его в этот день не оказалось.

— По рации сообщим охране, они будут решать, что делать!

— Где ваша рация?

— Она одна здесь, выдается на одну зону.

Управляющая «Фанки Таун» Оксана Гришина сообщила: при пожаре помещение полностью обесточат. Не по рации, так по телефону ее сотрудники позовут на помощь. Проводим эксперимент, звоним главному ответственному лицу за пожарную безопасность.

Вызов

— 15 секунд прошло!

— Но значит будем выпускать детей!

— То есть никто не ответил?

— Нет!

Техническое помещение в двух метрах от игрового зала. Здесь расположены электрощиты, силовые розетки и компьютеры. Чтобы на них не бежала вода с дырявой крыши, на потолке натянули рекламный баннер.

Директор заявляет, что неоднократно обращалась к руководству торгового центра, чтобы здесь провели капремонт и задели дыры. Почему это не было сделано?

— Уберите камеры и выйдите из помещения.

В кадре заместитель директора торгового центра «Сан Сити», от комментариев отказался. Итог журналистского эксперимента — в целом торговый центр готов к нештатным ситуациям, за небольшими исключениями. Сотрудникам торговых комплексов уже приходилось эвакуировать посетителей не на учениях — когда год назад по городу прокатилась серия звонков о минировании. Тогда все прошло быстро и без паники.