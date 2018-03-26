Сгоревший в Кемерово ТЦ снесут

"Готовьте проектное решение по сносу здания, технологии, организация, по строительным конструкциям, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует, и что будет после сноса", — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

Он отметил, что поисково-спасательная операция после пожара продолжается круглосуточно.