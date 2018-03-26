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Сгоревший в Кемерово ТЦ снесут
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Сгоревший в Кемерово ТЦ снесут 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, сообщает РИА «Новости».
"Готовьте проектное решение по сносу здания, технологии, организация, по строительным конструкциям, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует, и что будет после сноса", — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.
Он отметил, что поисково-спасательная операция после пожара продолжается круглосуточно.
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