Президент Кыргызстана выразил соболезнования В. Путину в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отмечено в телеграмме соболезнования главы Кыргызстана.

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии по последним данным, погибли 64 человека. Пострадало более 50 человек.