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Президент Кыргызстана выразил соболезнования В. Путину в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово
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Президент Кыргызстана выразил соболезнования В. Путину в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 26 марта /Синьхуа/ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре города Кемерово. Об этом сегодня сообщает пресс-служба кыргызского президента.
"От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отмечено в телеграмме соболезнования главы Кыргызстана.
Пожар в торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии по последним данным, погибли 64 человека. Пострадало более 50 человек.
Как сообщает сегодня МИД Кыргызстана, среди погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре кыргызстанцев нет. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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