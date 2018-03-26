Минкульт опроверг связь между законом для прокатчиков и трагедией в Кемерово

Министерство культуры не согласилось с предположением, что двери кинотеатра во время пожара оказались запертыми дети из‐за штрафов, при помощи которых ведомство контролирует посещаемость кинопоказов, сообщило РИА «Новости»

Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Ольга Любимова . Во время разговоров с прессой она отметила, что Минкульт не ведет контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров. Все, чем ограничивается регулирование прокатчиков со стороны министерства, это требованием предоставить информацию о количестве проданных билетов.

Выражаю свое недоумение в связи с высказываниями председателя совета ассоциации владльцев кинотеатров Олега Березина . Откровенно говоря, это абсолютно циничная попытка уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства, прикрываясь горем сотен людей. Прежде всего, необходимо отметить, что ведомство не осуществляет и не имеет полномочий осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров

— Ольга Любимова

Причиной подобному обсуждению послужило высказывание представителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, который заявил, что в некоторых кинотеатрах сотрудники закрывают двери во время сеанса, чтобы избежать возможного штрафа со стороны Министерства культуры. По его словам, штраф грозит кинотеатру в том случае, если на показе в зале оказывается больше зрителей, чем было продано билетов.