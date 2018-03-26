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Минкульт опроверг связь между законом для прокатчиков и трагедией в Кемерово
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Минкульт опроверг связь между законом для прокатчиков и трагедией в Кемерово 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министерство культуры не согласилось с предположением, что двери кинотеатра во время пожара оказались запертыми дети из‐за штрафов, при помощи которых ведомство контролирует посещаемость кинопоказов, сообщило РИА «Новости».
Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Ольга Любимова. Во время разговоров с прессой она отметила, что Минкульт не ведет контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров. Все, чем ограничивается регулирование прокатчиков со стороны министерства, это требованием предоставить информацию о количестве проданных билетов.
Выражаю свое недоумение в связи с высказываниями председателя совета ассоциации владльцев кинотеатров Олега Березина. Откровенно говоря, это абсолютно циничная попытка уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства, прикрываясь горем сотен людей. Прежде всего, необходимо отметить, что ведомство не осуществляет и не имеет полномочий осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров
— Ольга Любимова
Причиной подобному обсуждению послужило высказывание представителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, который заявил, что в некоторых кинотеатрах сотрудники закрывают двери во время сеанса, чтобы избежать возможного штрафа со стороны Министерства культуры. По его словам, штраф грозит кинотеатру в том случае, если на показе в зале оказывается больше зрителей, чем было продано билетов.
Накануне в Кемерово произошел пожар в одном из торгово-развлекательных центров. 64 человека погибли. Среди погибших большое число детей. После того как работники кинотеатра заблокировали двери из залов, дети оказались в смертельной западне.
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