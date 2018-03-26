Следствие сделало первые выводы о пожаре в Кемерове

Кемеровской области объявлен траур в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». Тем временем оперативники уже задержали четырёх подозреваемых по делу о пожаре в ТРК, в том числе числе технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, в котором находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании сотрудника ЧОП, который по какой-то причине отключил сигнализацию. Согласно одной из версий, охранник принял срабатывание сигнализации за ложный вызов. Как выяснил RT, предприятие «Центр Защиты», которое охраняло торговый центр, за последние 12 месяцев заключило семь госконтрактов с государственными ведомствами на общую сумму 3,6 млн рублей.

«На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, — заявили в СК. — Изымается необходимая документация. Кроме того решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения». Трагедия в Кемерове , где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли десятки взрослых и детей, вызвала сильнейший резонанс в обществе. Вскоре после произошедшего на место ЧП прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин . Изучив обстоятельства, сотрудники СК заявили о первых, пока предварительных, результатах расследования.

«О том, что был пожар, можно было понять только по запаху. Ещё заходил человек, он предупредил о задымлении, — говорит Чинков. — Пожарная сирена не сработала. Ничего, что предупреждало бы о беде, не было. Жена с ребёнком были этажом выше. Там тоже зашёл дяденька и сказал о пожаре. Была паника. Дети кричали, ревели. Люди, когда спускались по лестнице, очень сильно толкались. Кто как мог, так и бежал». Почему сотрудник ЧОПа так поступил — до сих пор непонятно. Возможно, он принял срабатывание сирены за ложную тревогу. Также не исключено, что ранее сигнализация уже срабатывала и администрация ТЦ поступала таким образом не первый раз. Антон Чинков, очевидец, рассказал RT, как людей голосом оповещали о пожаре.

Как выяснил RT, ЧОП «Центр Защиты», который охранял торговый центр «Зимняя Вишня», за последние 12 месяцев заключил семь госконтрактов с государственными ведомствами на общую сумму 3,6 млн рублей.

Сейчас ЧОП «Центр Защиты» охраняет Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, Федеральную кадастровую палату, областной тубдиспансер, а также областной перинатальный центр.

Согласно данным базы Контур. Фокус, фирмой «Центр Защиты» руководит Александр Светлицкий, а учредителями предприятия являются Павел и Сергей Блинковы. Также Блинковы являются соучредителями нескольких компаний, которые занимаются производством хлебобулочных изделий.

Советник директора Росгвардии, отвечающей за лицензирование ЧОПов, Александр Хинштейн в своём Twitter заявил, что его ведомство в рамках своей компетенции проверит действия охраны и, в случае выявленных нарушений, добьётся максимальных санкций, включая привлечение к уголовной ответственности.

Позднее Хинштейн уточнил в беседе с RT, что речь идёт именно о «Центре защиты». По его словам, сотрудники Росгвардии вылетели в Кемерово для проверки деятельности организации.

Телефоны компании в понедельник не отвечали. Технический директор другой крупной охранной фирмы города Сергей подтвердил RT, что «Центр защиты» —довольно крупный ЧОП, и никакого негатива или нареканий на работу их сотрудников он раньше не слышал. Мешали бежать от огня

Между тем действия охраны «Зимней Вишни» вызвали возмущение спасшихся посетителей торгового центра. В многочисленных свидетельствах говорится о том, что сотрудники охранного предприятия действовали хаотично, никак не помогали проводить эвакуацию. Мало того, по некоторым данным они блокировали выходы на запасные лестницы, перенаправляя поток спасающихся людей на единственный выход.

«Мы были в третьем кинозале. Шёл фильм. Вдруг люди на передних местах стали выбегать. Кто-то крикнул: «Пожар!», — рассказывает Татьяна, которой удалось спастись из огня. — Мы сидели на самом последнем ряду… Когда вышли из зала, всё уже было в чёрном дыму, абсолютно ничего не видно. Кто-то крикнул бежать налево, там эвакуационный выход. Он был закрыт. Мужчины пытались выломать двери и окно, которое было рядом. Потом кто-то крикнул, что нужно бежать к основной лестнице. Я приняла решение бежать туда, хотя мы не знали, есть ли там огонь. Мы уже задыхались от гари. Моё решение было правильным, мы спаслись». В результате спаслись, в основном, те люди, которые выбрали для спасения основную лестницу, а не пожарные выходы, которые были закрыты. Это потверждают слова очевидцев.

На следующий день после трагедии официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что именно сотрудник ЧОП отключил систему оповещения о пожаре.

«Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям», — говорится в заявлении. Нарушений не находили

После пожара был задержан директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиенко. Именно его компания занималась разработкой системы противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня».

«По закону, сдача объекта в обязательном порядке происходит при участии пожарной инспекции, пока объект не будет соответствовать нормам СП-5 (Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты, — рассказывает сотрудник одной из компаний, занимающейся разработкой противопожарной защиты. — После сдачи объекта за пожарную систему становится ответственной управляющая компания. Если объект государственный, эта организация выбирается посредством тендера». Отметим, в 2016 году Главное управление МЧС России по Кемеровской области уже проверяло компанию «Системный Интегратор». Тогда нарушений выявлено не было. «Проверка проводилась на соответствие лицензионным требования при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», — говорится в акте, подписанном инженером отдела организации пожаротушения ГУ МЧС России по Кемеровской области Владимиром Беленковым.

По словам специалиста, пожарные системы в современных торговых центрах, как правило, включают в себя приборы, определяющие появление возгорания, в частности дымовые и тепловые извещатели. Кроме того, в пожарной системе обязательно должно присутствовать оповещение: либо речевое, либо звуковое (сигнализация). Естественно, в помещениях должны быть таблички, помогающие найти выход из здания.

«Есть случаи, когда пожарную систему отключают из-за случайных срабатываний и прочих ошибок, не придавая важности наличию системы в целом. Еще одной причиной несработки может быть, в целом, неграмотная установка системы», — поясняет инженер. Небольшая взятка — и здание в порядке Также обязательно должны размыкаться эвакуационные выходы, то есть открываться магнитные замки на дверях.

Средний срок работы пожарных систем составляет около 10 лет, после чего необходима комплексная проверка работоспособности. Профилактические проверки системы, как правило, проводятся раз в полгода. В теории этим должны заниматься как собственники объектов, так и представители пожарной инспекции.

«В своей практике я встречался со случаями, когда на формально сданных объектах пожарная система фактически не работала, — рассказывает специалист. — Я сталкивался с такими ситуациями, когда просто покупали справки от ГАСН (Главное Управление Государственного Строительного Надзора. — RT). Тогда проверяющим показывали малую работающую часть системы, обещая все исправить позже. После чего инспектору организовывали баню с подарками, и он довольный ехал домой, проставив все необходимые подписи». Сотрудник одной из строительных компаний рассказывает, что иногда приёмные и надзорные органы просто закрывают глаза на недостатки и, за небольшую взятку, могут разрешить эксплуатацию здания.

«В большинстве случаев контракты на обслуживание, опять же, заключаются с организациями, предлагающими свои услуги за самые низкие расценки, — подчеркивает эксперт. — На основании имеющихся на сегодня данных о пожаре в ТЦ в Кемерове сложно точно говорить о факторах, которые привели к трагедии. Но если бы в «Зимней вишне» была исправная система водного пожаротушения, то сработали бы сплинкерные оросители, после чего насосы, находящиеся в автоматическом режиме, начали бы подкачивать воду в систему до тех пор, пока их не выключили бы физически». ТРЦ от заслуженного архитектора На частных объектах, рассказывает сотрудник фирмы, решение о выборе обслуживающей компании принимает либо владелец, либо его доверенное лицо.

RT также выяснил, кто занимался проектированием ТРЦ, который был построен на базе старой кондитерской фабрики. Проект вело архитектурное бюро «Архпроект», которое уже много лет занимается в Кемерове дизайном интерьеров, перепланировкой, проектирование, а также строительными и отделочными работами.

«Анатолий Евгеньевич Попов попал в Кузбасс по распределению после окончания Воронежского политехнического института и навсегда связал свою судьбу с городом Кемерово, — говорится на сайте Общественной палаты Кемерова. — Работал в Горпроекте, затем открыл персональную мастерскую. За более чем сорокалетнюю творческую деятельность им пройден путь от талантливого выпускника-архитектора до зодчего-мэтра». Возглавляет компанию и является ее генеральным директором архитектор Анатолий Попов , член Правления Кемеровского городского отделения Союза архитекторов России

По данным базы Контур. Фокус, Производственно-Коммерческая Компания «Архпроект» была зарегистрирована в Кемерове в 2000 году. Руководителем и владельцем предприятия является Анатолий Попов. В 2017 году фирма получила подряд разработку проекта на строительство пристройки к главному корпусу департамента Лесного хозяйства.

На конец 2016 года выручка предприятия составляла 2,2 млн рублей, а чистая прибыль — 270 тыс. рублей RT связался с подчиненными Попова и те подтвердили, что компания «Архпроект» проектировала строительство ТРК «Зимняя Вишня».

Они также рассказали, что на следующий день после трагедии, в понедельник, Попов рано ушел с работы и больше не появлялся. Вероятно, архитектор также давал показания по делу в качестве свидетеля.

Сам Попов для комментариев был недоступен. Родственники и опознание

«Я пришел туда не потому что мне кто-то сказал прийти, а потому что для меня это тоже горе, которое я бы хотел разделить с родственниками и поддержать их», — отметил священнослужитель. Между тем родственникам погибших продолжают оказывать помощь. Участвуют в этом не только спасатели и психологи, но и священники. Так, руководитель волонтерского движения Кемеровской епархии иерей Михаил Пышинский рассказал RT, что пробыл c родственниками весь день.

«Я отвечал, что возможно в церковь прийти и отслужить вместе со священником заочное отпевание, песочек потом взять, отнести его на могилку, сделать фотографию. Эти вопросы люди задают по сути, чтобы разделить беду», — говорит отец Михаил. По его словам, были те, кто спрашивал, как хоронить, отпевать, если не найдутся его останки.

«Сегодня я пробыл в спортзале вместе с родственниками погибших около пяти часов. Ко мне никто не подходил. Люди очень подавлены горем, оно их сблизило, поэтому они в основном общаются между собой, — рассказывает протоиерей Константин Федяев. — Но за молебен нас благодарили». Благочинный церквей второго Кемеровского округа протоиерей Константин Федяев в разговоре с RT, уточнил, что в центре спортивного зала был размещен аналой с иконой, и ежечасно совершался молебен о здравии и благополучии выживших и близких.

Он также добавил, что родственники погибших вставали и молились вместе со священниками. Также, по словам Федяева, священники участвовали в процедуре опознания и должны были быть готовыми поддержать родственников.

На момент опубликования заметки, по данным МЧС, были опознаны 23 жертвы пожара, половина из них дети. Из под завалов извлечены 60 тел.