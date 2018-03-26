В Ижевске проходит Национальный лесной форум 

25-26 марта в Удмуртской Республике проходит Национальный лесной форум под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Участниками форума являются представители большинства субъектов Приволжского федерального округа, курирующие лесное хозяйство. Кировскую область представляют заместитель Председателя Правительства Максим Кочетков, министр лесного хозяйства Сергей Салин и заместитель министра охраны окружающей среды Дмитрий Анисимов.
25 марта в рамках форума прошли командно-штабные учения по локализации и ликвидации очага условного лесного пожара на территории лесного массива Можгинского района. В ходе полевых действий отрабатывались задачи по взаимодействию органов государственной власти и органов местного самоуправления по принятию мер по предотвращению перехода огня на населённый пункт и сопредельные территории.
«Мы вместе с коллегами участвовали в теоретической и практической частях командно-штабных учений. Организация четкого взаимодействия между всеми участниками процесса — это основная задача данного мероприятия, с которой участники успешно справились. В Кировской области также проходят межрегиональные учения. В этом году в апреле запланированы совместные учения по тушению лесных пожаров в г. Кирове, в которых также будут задействованы работники министерства, подведомственных учреждений, соответствующие ведомства и структуры», — рассказал министр лесного хозяйства Сергей Салин.
Сегодня в рамках деловой программы делегация Кировской области участвует в нескольких пленарных заседаниях и дискуссионных площадках.
Максим Кочетков принимает участие в работе площадки «Лесной комплекс России», открывает которую Иван Валентик. В рамках этого заседания коллеги обсудят основные векторы развития лесного комплекса страны, лесную промышленность и ее влияние на окружающую среду.
«В ходе заявленного программного блока предусмотрены такие темы, как повышение инвестиционной привлекательности лесного комплекса, развитие деревянного домостроения и лесного машиностроения. Данные вопросы актуальны для Кировской области. В этом году мы разработали и утвердили несколько концепций, в том числе по развитию деревянного домостроения и лесного машиностроения. Развитие данных направлений — актуальная задача, стоящая как перед нашей областью, так и в целом перед субъектами РФ», — отметил Максим Кочетков.
Сергей Салин участвует в работе площадки «Эффективность государственного управления лесами», где будут проанализированы вопросы взаимодействия с федеральным центром, проблемы лесоустройства, лесные биотехнологии, развитие кадрового потенциала.
Как подчеркнул Максим Кочетков, в рамках повышения качества образования, Правительством кировской области была проведена работа с руководством ВятГУ. В результате чего уже в этом году в Опорном вузе состоится первый набор абитуриентов по направлению «Лесное дело». Планируется, что первый выпуск специалистов с высшим образованием в сфере лесных отношений состоится в 2022 году. Ранее профильное высшее образование можно было получить только за пределами Кировской области.
Охоте и охотничьей инфраструктуре посвящена еще одна дискуссионная площадка, в которой участвует заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Участники заседания в рамках Национального лесного форума обсудят пробелы лесного законодательства и федерального закона об охоте, препятствующие ведению охотничьих хозяйств, популяризацию охоты, лимиты добычи охотничьих ресурсов и пути борьбы с браконьерством, а также правоприменение закона «Об охоте» в контексте лесопользования.
Фото — пресс-центр правительства Кировской области