В Ижевске проходит Национальный лесной форум

25 марта в рамках форума прошли командно-штабные учения по локализации и ликвидации очага условного лесного пожара на территории лесного массива Можгинского района. В ходе полевых действий отрабатывались задачи по взаимодействию органов государственной власти и органов местного самоуправления по принятию мер по предотвращению перехода огня на населённый пункт и сопредельные территории.

«Мы вместе с коллегами участвовали в теоретической и практической частях командно-штабных учений. Организация четкого взаимодействия между всеми участниками процесса — это основная задача данного мероприятия, с которой участники успешно справились. В Кировской области также проходят межрегиональные учения. В этом году в апреле запланированы совместные учения по тушению лесных пожаров в г. Кирове, в которых также будут задействованы работники министерства, подведомственных учреждений, соответствующие ведомства и структуры», — рассказал министр лесного хозяйства Сергей Салин.

Сегодня в рамках деловой программы делегация Кировской области участвует в нескольких пленарных заседаниях и дискуссионных площадках.

Максим Кочетков принимает участие в работе площадки «Лесной комплекс России», открывает которую Иван Валентик. В рамках этого заседания коллеги обсудят основные векторы развития лесного комплекса страны, лесную промышленность и ее влияние на окружающую среду.

«В ходе заявленного программного блока предусмотрены такие темы, как повышение инвестиционной привлекательности лесного комплекса, развитие деревянного домостроения и лесного машиностроения. Данные вопросы актуальны для Кировской области. В этом году мы разработали и утвердили несколько концепций, в том числе по развитию деревянного домостроения и лесного машиностроения. Развитие данных направлений — актуальная задача, стоящая как перед нашей областью, так и в целом перед субъектами РФ», — отметил Максим Кочетков.

Сергей Салин участвует в работе площадки «Эффективность государственного управления лесами», где будут проанализированы вопросы взаимодействия с федеральным центром, проблемы лесоустройства, лесные биотехнологии, развитие кадрового потенциала.

Как подчеркнул Максим Кочетков, в рамках повышения качества образования, Правительством кировской области была проведена работа с руководством ВятГУ. В результате чего уже в этом году в Опорном вузе состоится первый набор абитуриентов по направлению «Лесное дело». Планируется, что первый выпуск специалистов с высшим образованием в сфере лесных отношений состоится в 2022 году. Ранее профильное высшее образование можно было получить только за пределами Кировской области.

Охоте и охотничьей инфраструктуре посвящена еще одна дискуссионная площадка, в которой участвует заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Участники заседания в рамках Национального лесного форума обсудят пробелы лесного законодательства и федерального закона об охоте, препятствующие ведению охотничьих хозяйств, популяризацию охоты, лимиты добычи охотничьих ресурсов и пути борьбы с браконьерством, а также правоприменение закона «Об охоте» в контексте лесопользования.

Фото — пресс-центр правительства Кировской области