«Зимняя вишня» отменила надзорные каникулы

Генпрокуратура срочно проверит торговые центры

После трагедии в Кемерово Генпрокуратура распорядилась срочно проверить торгово-развлекательные комплексы. Плановая проверка мер пожарной безопасности в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» должна была пройти еще два года назад. Однако этого не было сделано: торговый центр имеет статус объекта малого бизнеса, а в 2016 году подобные объекты освободили от проверок до конца 2018 года.

Генеральная прокуратура России решила проверить все торгово-развлекательные центры России в связи с событиями в Кемерово. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

>> В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар «В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», повлекшим многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах», — сказал Куренной.

«Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны», — заключил представитель Генпрокуратуры. По его словам, если в ходе проверочных мероприятий прокуроры выявят нарушения закона, они незамедлительно примут меры, направленные на их устранение.

По данным «Газеты.Ru», на момент написания статьи предписания прокуратуры в МЧС РФ не поступали.

Накануне, 25 марта, во второй половине дня, в торговом центре «Зимняя Вишня», который расположен на проспекте Ленина в Кемерово, вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро распространился по зданию, в отделке которого было использовано много легковоспламеняющихся пластиковых материалов. По сообщению пресс-службы СК РФ , на данный момент известно о 64 погибших. Число жертв может и возрасти, поскольку многие до сих пор числятся пропавшими без вести. В момент возгорания в кинотеатре, который расположен на территории «Зимней Вишни» и имеет три зала, присутствовало много несовершеннолетних, поэтому среди жертв множество детей дошкольного и школьного возраста.

Вскоре после начала пожара СК РФ возбудил ряд уголовных дел: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование инцидента ведет центральный аппарат Следственного Комитета — его взял под свой контроль глава ведомства Александр Бастрыкин

В настоящий момент задержаны глава компании, владеющей «Зимней Вишней», Надежда Судденок и еще трое человек, среди которых — арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Пока бизнесмен не опроверг, но и не подтвердил заявление Горелкина.

Сообщается, что следователи допросили бизнес-партнера Штенгелова, совладельца «КДВ-Групп» Сергей Братушина, однако пока неясно, является ли он фигурантом какого-либо из уголовных дел, возбужденных при пожаре.

Между тем, в социальных сетях появляются свидетельства очевидцев — они утверждают, что противопожарные системы «Зимней Вишни» функционировали неэффективно. «Оповещения там не везде срабатывают. Когда там якобы бомба была, мы узнали в нашем крыле от случайных людей, что почти весь комплекс эвакуирован», — написала в группе «Типичный Кемерово» Светлана Алексеева , сотрудница одной из организаций, расположенной на территории ТЦ.

О том, что на самом деле происходило с сигнализацией ТЦ, корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал и источник в паблике Вконтакте «Омбудсмен полиции»:

«Две недели назад уволился человек, который отвечал за пожарную сигнализацию. Сигнализация стала жить своей жизнью. Регулярно включалась. 23.03.18 ее отключили. Совсем. Вчера эта трагедия. Выезжали в ЧОП, которые охраняют ТЦ, изъяли журнал, где они сдавали-принимали смену. В журнале было написано, что пожарная сигнализация не работает».

В телеграм-канале «Незыгарь» прошла информация о том, что эвакуационные выходы были закрыты в момент возгорания «Зимней вишни» по требованию МВД РФ , которое якобы выпустило специальную инструкцию по противотеррористическим мероприятиям, в которой содержится требование записать противопожарные выходы. Источник «Газеты.Ru», близкий к руководству МВД РФ, отметил, что такой инструкции ведомство не выпускало. «Рекомендации по противодействию терроризму делает ФСБ , мы только можем проводить соответствующие мероприятия. Что же касается требования закрыть противопожарные выходы, то МВД никогда ничего подобного не требовало», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Как сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к следствию, сотрудники СК РФ проверят, в том числе, и то, каким образом «Зимняя вишня» получила статус субъекта малого предпринимательства. В соответствии с законом «О развитии малого и среднего бизнеса», для того, чтобы в 2016 году получить этот статус, организация должна отвечать целому ряду критериев. Например, максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год не должна была превышать 800 млн рублей, а допустимая среднесписочная численность работников не должна превышать 100 человек.

Сгоревшую «Зимнюю Вишню» по плану должны были проверить в 2016 году. Однако это не было сделано именно потому, что торговый центр считался объектом малого бизнеса. «Так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — рассказал журналистам Главный государственный инспектор по пожарному надзору Министерства чрезвычайных ситуаций Ринат Еникеев.

Дело в том, что в 2014 году глава МЧС Владимир Пучков , заявил, что ведомство больше не будет проверять объекты малого и среднего бизнеса, и сделано это будет для того, чтобы в соответствии с пожеланием президента РФ Владимира Путина избавить малый бизнес от излишних проверок. В связи с этим было решено ввести так называемые «надзорные каникулы», по которым противопожарный плановый контроль для малого бизнеса на период с начала 2016-го по конец 2018 года был отменен. При этом МЧС имеет право даже в период действий этих каникул проверить тот или иной объект в случае жалобы граждан или по требованию Генпрокуратуры.

Требования к пожарной безопасности всех без исключения организаций прописаны в законе «О противопожарной безопасности». В соответствии с этим нормативным документом, для каждого здания должны быть разработаны инструкция по противопожарной безопасности, план эвакуации в случае возгорания, а также назначен человек, который отвечает за меры пожарной безопасности здания.

Согласно постановлению правительства №390 от 24 апреля 2012 года, каждое нежилое помещение, в котором работают люди, должно обязательно иметь огнетушители и иные средства для борьбы с огнем и должно быть оборудовано как минимум двумя эвакуационными выходами, причем на каждой двери этих выходов должно быть написано слово «Выход» на зеленом фоне.

Если на окнах установлены решетки, то они должны открываться изнутри, а не быть «глухими». Если в здании установлены системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, пожарная сигнализация, системы противодымной защиты), то их исправность необходимо проверять не реже одного раза в квартал и составлять соответствующий акт. Помимо этого, в организации должна храниться документация на такие установки.

На всех этажах на видном месте должны быть прикреплены таблички с телефонным номером вызова пожарной службы, а также знаки пожарной безопасности, обозначающие местонахождение огнетушителей, эвакуационных выходов и ключей к ним.

Соблюдения указанных выше мер противопожарной безопасности проверяет специальная организация — Госпожнадзор, которая входит в систему МЧС РФ. Проверки объектов проводятся по закону как планово, так и внепланово. Плановые проверки проводятся по графику, который как правило выкладывается на сайт регионального управления МЧС РФ. О внеплановой проверке организация, которую она касается, уведомляется за 24 часа до ее проведения.