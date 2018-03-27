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Жители Белоруссии почтят память жертв трагедии в Кемерово
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Жители Белоруссии почтят память жертв трагедии в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Жители Белоруссии несут цветы и игрушки к зданию посольства России в Минске в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
Первые цветы, игрушки и лампадки появились у посольства в понедельник вечером, люди посчитали своим долгом почтить память погибших, подойдя к зданию дипмиссии после рабочего дня. По словам пресс-секретаря посольства Алексея Маскалева, лампадки продолжали гореть всю ночь. На одном из оставленных у посольства листков написано: «Кемерово, мы с вами! Скорбим».
С утра во вторник белорусы и россияне, которые проживают в республике, также приходят к зданию дипломатической миссии с цветами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Он отметил, что белорусы искренне сопереживают семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>
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