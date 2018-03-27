Жители Белоруссии почтят память жертв трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Первые цветы, игрушки и лампадки появились у посольства в понедельник вечером, люди посчитали своим долгом почтить память погибших, подойдя к зданию дипмиссии после рабочего дня. По словам пресс-секретаря посольства Алексея Маскалева, лампадки продолжали гореть всю ночь. На одном из оставленных у посольства листков написано: «Кемерово, мы с вами! Скорбим».

С утра во вторник белорусы и россияне, которые проживают в республике, также приходят к зданию дипломатической миссии с цветами.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>