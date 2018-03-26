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В Грозном горит многоэтажный дом
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В Грозном горит многоэтажный дом 

Рамблер 35 минут назад
В Грозном произошел пожар на чердаке жилого дома. Возгорание произошло в центре города на проспекте Кадырова, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧЧ по Чеченской республике.
«На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по адресу: проспект Кадырова, 42. [В тушении] задействовано шесть единиц техники и 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

В центре Грозного горит жилой дом. На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по улице проспект Кадырова, 42. Задействовано 6 единиц техники и 30 человек. По данным, предоставленным МЧС по ЧР, пострадавших нет. Эти и другие новости читайте на нашем сайте http://www.chechnyatoday.com ______________________________________________________ #информация #information #мир #world #ЧР #chechenrepublic #news #новости #РФ #россия #Russia #кавказ #grozny#грозный #ИАЧеченскаяРеспубликаСегодня #chechnyatoday #миннац #смичр #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #الشيشان #الإسل #قديروف #رمضان #пожар

Публикация от  «ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ» (@chechnyatoday_95)

На место пожара прибывают дополнительные силы и средства спасателей.
 Ещё 13 источников 
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