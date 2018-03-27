Лолита перечислит гонорар от концерта в Перми родным погибших в Кемерове

Известная российская певица весь гонорар от концерта в Перми перечислит одному из родственников погибших на пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Концерт в ДК имени Солдатова 26 марта она начала с минуты молчания в память о жертвах этой страшной трагедии.

«В России ещё не объявили день траура, но кто, как не Пермь после «Хромой лошади» знает, что такое пожар. Я думала, выстраивать ли мне отдельную программу в связи с трагедией в Кемерове , делать её какой-нибудь другой, умеренной. Приняла решение, что программа будет обычной. Наш коллектив решил, что весь гонорар от этого концерта пойдёт лично кому-нибудь из родственников погибших. Давайте почти память жертв минутой молчания», — сказала перед выступлением певица.

Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В результате, по официальным данным, в нём погибли 64 человека, большинство из них дети.

Не знаю, как я буду работать сегодня концерт в Перми… Трагедия в Кемерово потрясает и ужасает… Не помогут слова утешения родным, чьи дети уже перешли в другое измерение… Официальной причины возгорания ещё нет, но, как взрослый человек могу предположить, что часть вины будет на тех, кто отвечал за пожарную безопасность, на тех, кто строил само здание из горючих материалов, потому что это дешевле… Не буду ничего больше писать, смысла нет уже пенять на то, что кому-то было все равно… Царство Небесное всем погибшим! Сил Жить дальше близким и родным, чьи слёзы не высохнут скоро..