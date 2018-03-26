В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар

В «Зимней вишне» не было огнетушителей

«Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация, включали пожарную систему. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала», — сказал он. В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не было огнетушителей. Об этом «Ленте.ру» рассказал сотрудник торгового центра.

«Я находился в самой дальней детской комнате. Там есть вторая, они соединены стенкой. И эта детская комната… Она сделана, как лабиринт. Детский лабиринт. Если честно, загони меня туда, я не смогу оттуда выбраться, тем более в дыму. Я звал, пока мог, детей, вытаскивал, пока видел», — сообщил он «Ленте.ру». По его словам, огонь распространился слишком быстро по поролоновым шарикам и батутам в игровых комнатах, помещение мгновенно заполнилось едким дымом, и что-либо было увидеть невозможно. Мужчина довел коллегу и ребенка «по мышечной памяти» до лестницы на третий этаж, затем поднялся обратно за детьми, застрявшими в игровом комплексе «Круча». Ему помогали другие сотрудники центра — они набегу разували детей, которые были в тот момент на катке, и не могли быстро передвигаться.

Он также сообщил, что при тренировочной эвакуации месяц назад персонал так же выходил через центральный вход — двери черного выхода были закрыты на замок, ими никто никогда не пользовался.

Собеседник «Ленты.ру» также опроверг версию сотрудника ЧОП Евгения Гумирова о мощном хлопке. Ранее охранник сообщил следователям, что в служебном помещении в 16:03 по местному времени сработал сигнал оповещения о пожаре, при том, что общее оповещение на весь торговый центр не включили. Далее в 16:05 Гумирову доложили о возгорании на четвертом этаже в детском центре. Туда был направлен охранник, чтобы проверить сообщение. Около 16:07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество, заявил он. Его подозревают в отключении сигнализации.