Ещё
Полиция предупредила о мошенниках, собирающих средства после ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция предупредила о мошенниках, собирающих средства после ЧП в Кемерово 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кузбасская полиция предупредила о появлении фейковых сообщений в соцсетях о сборе средств, предназначенных якобы для помощи семьям погибших и пострадавшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
"Стали появляться различные сообщения о сборе средств, предназначенных якобы для семей погибших и пострадавших. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации", — сказала сотрудник пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова в эфире телеканала «Россия 24».
Возгорание в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
В Грозном загорелся чердак многоэтажного жилого дома Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся после опознания
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом94
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»155
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы351
В МИД РФ отреагировали на решение Запада402
Новый антироссийский шаг121
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение