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Зауральские спортсмены-спасатели готовы к всероссийским соревнованиям
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Зауральские спортсмены-спасатели готовы к всероссийским соревнованиям 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В преддверии 100-летия Дня Cоветской пожарной охраны России и в рамках Года культуры безопасности в Кургане прошел турнир по пожарно-прикладному спорту среди молодежи.
Всех школьников, прибывших на состязания, и их кураторов поприветствовал заместитель начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Роман Петров: «Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы, спортивных достижений, впечатлений и удачи».
В борьбу за первое место вступили 11 команд подразделений пожарной охраны зауральского главка МЧС России. В составе каждой команды 4 участника и тренер-представитель. Юные спортсмены определяли лучшего в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, а также в подъеме по штурмовой лестнице.
В общекомандном зачете победителями стали ученики пожарно-спасательной части № 4 седьмого отряда федеральной противопожарной службы, второе место завоевала специализированная пожарно-спасательная часть Специального управления № 71, третьими стали представители пожарно-спасательной части № 1 первого отряда федеральной противопожарной службы.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, команда, ставшая золотым призером примет участие в соревнованиях, которые через неделю состоятся в Тюмени, куда съедутся сильнейшие представители пожарно-прикладного спорта страны.
Фото предоставлено пресс-службой спасательного ведомства
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