Зауральские спортсмены-спасатели готовы к всероссийским соревнованиям

В преддверии 100-летия Дня Cоветской пожарной охраны России и в рамках Года культуры безопасности в Кургане прошел турнир по пожарно-прикладному спорту среди молодежи.

В борьбу за первое место вступили 11 команд подразделений пожарной охраны зауральского главка МЧС России. В составе каждой команды 4 участника и тренер-представитель. Юные спортсмены определяли лучшего в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, а также в подъеме по штурмовой лестнице.

В общекомандном зачете победителями стали ученики пожарно-спасательной части № 4 седьмого отряда федеральной противопожарной службы, второе место завоевала специализированная пожарно-спасательная часть Специального управления № 71, третьими стали представители пожарно-спасательной части № 1 первого отряда федеральной противопожарной службы.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, команда, ставшая золотым призером примет участие в соревнованиях, которые через неделю состоятся в Тюмени , куда съедутся сильнейшие представители пожарно-прикладного спорта страны.

Фото предоставлено пресс-службой спасательного ведомства