В Златоусте дети, спасаясь от пожара, выбежали на балкон

Златоусте огнеборцы спасли трёх детей, которые спасаясь от пожара, выбежали на балкон, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пожар вспыхнул в жилом доме в посёлке Строителей — пожарных вызвал сосед, который заметил дым в одной из квартир на втором этаже 5-этажного дома. Первыми огнеборцы спасли трёх детей, которые, спасаясь от огня и дыма, выбежали на балкон.

«Дети большие молодцы. Они оделись, закрыли дверь в комнату, чтобы дым не проникал внутрь и вышли на балкон, — сообщил начальник 45-й пожарно-спасательной части Евгений Столбиков. — Командиры отделений Михаил Гаврилов и Юрий Панасюк в максимально короткие сроки установили трехколенную лестницу к третьему этажу и спасли ребят».

На ликвидацию пожара в итога ушло не более получаса. Эвакуировать пришлось 10 жителей дома.