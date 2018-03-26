Ещё
В Златоусте дети, спасаясь от пожара, выбежали на балкон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Златоусте дети, спасаясь от пожара, выбежали на балкон 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
В Златоусте огнеборцы спасли трёх детей, которые спасаясь от пожара, выбежали на балкон, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Пожар вспыхнул в жилом доме в посёлке Строителей — пожарных вызвал сосед, который заметил дым в одной из квартир на втором этаже 5-этажного дома. Первыми огнеборцы спасли трёх детей, которые, спасаясь от огня и дыма, выбежали на балкон.
«Дети большие молодцы. Они оделись, закрыли дверь в комнату, чтобы дым не проникал внутрь и вышли на балкон, — сообщил начальник 45-й пожарно-спасательной части Евгений Столбиков. — Командиры отделений Михаил Гаврилов и Юрий Панасюк в максимально короткие сроки установили трехколенную лестницу к третьему этажу и спасли ребят».
На ликвидацию пожара в итога ушло не более получаса. Эвакуировать пришлось 10 жителей дома.
АиФ: последние новости
Челябинские торговые центры проверят после трагедии в Кемерово Весенний паводок угрожает 34 населённым пунктам Южного Урала Борис Дубровский пообещал помощь пострадавшим из Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада259
17 стран высылают российских дипломатов627
Мировые державы объявили доллару бойкот29
У Украины заканчивается газ64
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы46
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение