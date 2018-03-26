При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок 

Через несколько минут после сработавшего сигнала оповещения о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» раздался мощный хлопок. Об этом рассказал следователям охранник ТЦ сотрудник ЧОП Евгений Гумиров, пишет «Московский комсомолец».
Гумиров заявил, что сигнал оповещения о пожаре сработал в служебном помещении в 16:03 по местному времени.
Сигнализация на все здание так и не сработала. В 16:05 охраннику доложили о возгорании на территории детского игрового центра на четвертом этаже здания. В 16:07 раздался мощный хлопок, после чего в здании пропало электричество.
Евгения Гумирова подозревают в том, что он отключил пожарную сигнализацию. Решается вопрос о его задержании. Охранник может стать пятым фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сотрудника МЧС сообщила, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. По словам спасателя, такие баллоны используются при изготовлении сладкой ваты и попкорна.