В Казани за 790 млн рублей продают участок, на котором стоял «Адмирал»

Земельный участок, на котором стоял ТЦ «Адмирал», выставили на продажу за 790 млн рублей.

На сайте Avito в объявлении, которое опубликовал собственник Алексей Семин , говорится, что участок площадью 4,61 га находится в Кировском районе. Он подходит для строительства торгового, офисного центра или жилого комплекса с общественными функциями, говорится в сообщении.

Напомним, после пожара в ТЦ «Адмирал», при котором погибли 19 человек, в отношении миллиардера Алексея Семина возбудили уголовное дело по статьям «нарушение требований пожарной безопасности», «злоупотребление полномочиями», «подделка документов» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако позже уголовное дело в отношении него закрыли.