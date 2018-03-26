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В Казани за 790 млн рублей продают участок, на котором стоял «Адмирал»
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В Казани за 790 млн рублей продают участок, на котором стоял «Адмирал» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Земельный участок, на котором стоял ТЦ «Адмирал», выставили на продажу за 790 млн рублей.
На сайте Avito в объявлении, которое опубликовал собственник Алексей Семин, говорится, что участок площадью 4,61 га находится в Кировском районе. Он подходит для строительства торгового, офисного центра или жилого комплекса с общественными функциями, говорится в сообщении.
Напомним, после пожара в ТЦ «Адмирал», при котором погибли 19 человек, в отношении миллиардера Алексея Семина возбудили уголовное дело по статьям «нарушение требований пожарной безопасности», «злоупотребление полномочиями», «подделка документов» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако позже уголовное дело в отношении него закрыли.
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