Дмитрий Миронов поручил проверить безопасность объектов массового пребывания людей

Главы районных администраций должны сформировать комиссии и в течение трех дней провести проверки безопасности мест массового скопления людей. Такое поручение 26 марта дал губернатор Дмитрий Миронов в ходе оперативного совещания в Правительстве области в связи с трагическими событиями в городе Кемерово , где пожар в торговом центре унес жизни десятков людей, многие из которых — дети.

— Мне нужны не формальные отписки, а данные о реальной ситуации, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Мы должны обеспечить безопасность граждан. Необходимо во взаимодействии со всеми профильными ведомствами провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение подобных ситуаций. Особенно это актуально в период школьных каникул.

Особое внимание глава региона призвал уделить работе пожарной сигнализации, состоянию аварийных выходов, а при необходимости в ночное время провести учения по эвакуации людей из зданий.

Дмитрий Миронов также подчеркнул важность разъяснительной работы в школах, чтобы учащиеся знали, как вести себя в подобных случаях.

— За последние пять лет в данной категории объектов зафиксировано 10 пожаров и загораний. Погибших и травмированных нет, — рассказал Евгений Шумилов. — Во всех случаях мы среагировали оперативно.

Среди типичных проблем представитель МЧС назвал неэффективные системы пожаротушения, изменение функционального назначения зданий и помещений в процессе эксплуатации.

— Сегодня после заседания КЧС под руководством министра Владимира Пучкова мы также ждем указаний и готовы вновь приступить к контрольным мероприятиям, — сказал Евгений Шумилов.

Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко сообщил, что при сдаче всех новых объектов в эксплуатацию обязательно проводится проверка пожарной безопасности. За это отвечают инспекция государственного строительного надзора и департамент строительства. К примеру, при вводе в эксплуатацию центра внешкольной работы «Ювента» в Переславле-Залесском несколько раз был отработан сценарий по пожарной безопасности. Однако нередко после сдачи объектов администрация или эксплуатирующая здание компания устанавливает замки на путях эвакуации и использует помещения, расположенных на этих путях, как дополнительные склады.

Все подобные нарушения должны быть выявлены в ходе проверки и устранены.