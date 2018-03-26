Жители Киргизии несут цветы к посольству России после трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

"Люди несут цветы, свечи. Я видела у входа в здание посольства также венки", — сообщила Пахомова.

Жители Киргизии приходят к зданию посольства, чтобы разделить скорбь по погибшим, несмотря на сильный дождь.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>