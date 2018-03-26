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Жители Киргизии несут цветы к посольству России после трагедии в Кемерово
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16 стран высылают российских дипломатов

Жители Киргизии несут цветы к посольству России после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 26 мар — РИА Новости. Жители Киргизии несут цветы и венки к зданию посольства РФ в столице республики после пожара в торговом центре в Кемерово, унесшего жизни 64 человек, сообщила РИА Новости в понедельник представитель дипмиссии Дарья Пахомова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
"Люди несут цветы, свечи. Я видела у входа в здание посольства также венки", — сообщила Пахомова.
Жители Киргизии приходят к зданию посольства, чтобы разделить скорбь по погибшим, несмотря на сильный дождь.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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