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«Глупо, нелепо и несправедливо»: пожар в Кемерове глазами очевидцев
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«Глупо, нелепо и несправедливо»: пожар в Кемерове глазами очевидцев 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте администрации Кемеровской области. На всех государственных зданиях будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Кемерово — город небольшой, поэтому произошедшее стало трагедией для всего Кузбасса. По последним данным МЧС, в пожаре погибли 64 человека, много детей. Но цифры могут быть не окончательными. По-прежнему несколько человек числятся пропавшими без вести. Вся последняя информация — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Романа Паршинцева.
Скамейки утопают в цветах, траурных лентах и мягких игрушках. Общее выражение на лицах людей, пришедших к месту трагедии — шок. Кажется, весь город сегодня не может думать ни о чем другом, кроме как о пожаре и тех, кто погиб в торговом центре.
«Очень много детей и родителей, у меня ребенок всегда был со мной», — говорит жительница Кемерова.
«Глупо, нелепо и несправедливо, когда ты приходишь и ты даже не можешь себя защитить. Это очень страшно», — отметила другая женщина.
«Сестра двоюродная и племянница. Я не знаю, живы ли они. Я молю Бога о том, что они живы», — сказал молодой человек.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Чудовищная трагедия в «Зимней вишне» сплотила многих жителей Кемерова. С самого утра в областном центре крови — толпы доноров. Только за первые часы приема — несколько сотен. Хоть чем-то помочь, говорят пришедшие сдать кровь люди.
«Людей пришло слишком много. Когда я пришел, тут уже было порядка 120 человек», — рассказал донор Алексей Барков.
Столько крови пострадавшим не надо, говорят медики. Большая часть тех, кто сейчас находится в больницах, надышались угарным газом. А для тех, кому нужно было срочное переливание, кровь взяли из банка. Специалисты говорят, что биологический материал не хранится долго, поэтому лучше сдать, например, не сегодня, а завтра или еще через день.
«Мы просим доноров сорганизоваться и придти в те дни, когда будет назначено нашими сотрудниками», — призвал главный врач областного центра крови Кемерова Игорь Вафин.
Ровно в полдень по московскому и в 16 часов по местному времени в Кемерово прошла минута молчания. Все предприятия и организации города приостановили работу в память о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».
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