В Казани продают участок под сгоревшим ТЦ «Адмирал»

«Казанский земельный инвестиционный фонд», принадлежащий миллиардеру Алексею Семину , выставил на продажу участок под сгоревшим ТЦ «Адмирал». Цена — 790 000 000 рублей.

В объявлении говорится, что участок подходит для строительства торгового, офисного центра или жилого комплекса, пишет «Коммерсантъ».

Пожар в «Адмирале» произошел весной 2015 года. Рабочие использовали газовый баллон и горелку на крыше пристройки к ТЦ. Крыша загорелась, и огонь перекинулся на основное здание. Торговый центр выгорел практически полностью и впоследствии был разрушен. В результате пожара погибли 19 человек и пострадали более 60.

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