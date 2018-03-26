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В Казани продают участок под сгоревшим ТЦ «Адмирал»
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В Казани продают участок под сгоревшим ТЦ «Адмирал» 

Казанский Портал 52 минуты назад
«Казанский земельный инвестиционный фонд», принадлежащий миллиардеру Алексею Семину, выставил на продажу участок под сгоревшим ТЦ «Адмирал». Цена — 790 000 000 рублей.
В объявлении говорится, что участок подходит для строительства торгового, офисного центра или жилого комплекса, пишет «Коммерсантъ».
Пожар в «Адмирале» произошел весной 2015 года. Рабочие использовали газовый баллон и горелку на крыше пристройки к ТЦ. Крыша загорелась, и огонь перекинулся на основное здание. Торговый центр выгорел практически полностью и впоследствии был разрушен. В результате пожара погибли 19 человек и пострадали более 60.
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