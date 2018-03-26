Сорокин и Смит выразили соболезнования семьям погибших в Кемерове 

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин а также директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове. «Хотелось выразить слова соболезнования всем пострадавшим, погибшим в трагедии в Кемерово. Действительно, это большая утрата», — приводит слова Сорокина РИА Новости.
Смит также выразил свои соболезнования в связи с трагедией.
«Хотел бы начать с искренних соболезнований. Мы всей душой с теми, кто пострадал в этой трагедии в Кемерово», — заявил чиновник ФИФА.
Ранее стало известно, что матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.