Сорокин и Смит выразили соболезнования семьям погибших в Кемерове

Смит также выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

«Хотел бы начать с искренних соболезнований. Мы всей душой с теми, кто пострадал в этой трагедии в Кемерово», — заявил чиновник ФИФА.

Ранее стало известно, что матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.