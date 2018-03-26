Славим человека труда! Пожарные со всего Урала покажут профмастерство в Ноябрьске 

В Ноябрьске с 27 по 30 марта пройдет заключительный этап конкурса Уральского федерального округа «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пожарный».
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.
Начальник управления противопожарной и спасательной деятельности профильного департамента Евгений Калашник рассказал, что прием заявок от всех субъектов УрФО завершился 1 февраля.
«Всего на участие в заключительном этапе конкурса заявлено 36 пожарных: по шесть человек от каждого субъекта, — сообщил он. — Все участники уже являются победителями конкурсов в своих регионах и муниципалитетах».
Среди конкурсантов — сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и работники муниципальной пожарной охраны. Они будут соревноваться не только в теоретических знаниях, навыках тушения и ликвидации возгораний, но и в физической подготовке. В этом году помимо проведения соревнований в программу мероприятий включили творческий конкурс видеосюжетов «Пожарные Ямала».
По словам Евгения Калашника, на Ямале уже есть положительный опыт проведения заключительных этапов отраслевого конкурса среди пожарных и спасателей.
Напомним, в 2016 году победителями конкурса Уральского федерального округа, который проводился в Надыме, стали ямальские пожарные Евгений Ерофеев из села Аксарка Приуральского района и Владислав Пронженко из Ноябрьска. В прошлом году в Ноябрьске организовали два конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший спасатель» и «Лучший лесной пожарный». По итогам команда Ямалспаса заняла второе место.