Славим человека труда! Пожарные со всего Урала покажут профмастерство в Ноябрьске

В Ноябрьске с 27 по 30 марта пройдет заключительный этап конкурса Уральского федерального округа «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пожарный».

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Начальник управления противопожарной и спасательной деятельности профильного департамента Евгений Калашник рассказал, что прием заявок от всех субъектов УрФО завершился 1 февраля.

«Всего на участие в заключительном этапе конкурса заявлено 36 пожарных: по шесть человек от каждого субъекта, — сообщил он. — Все участники уже являются победителями конкурсов в своих регионах и муниципалитетах».

Среди конкурсантов — сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и работники муниципальной пожарной охраны. Они будут соревноваться не только в теоретических знаниях, навыках тушения и ликвидации возгораний, но и в физической подготовке. В этом году помимо проведения соревнований в программу мероприятий включили творческий конкурс видеосюжетов «Пожарные Ямала».

По словам Евгения Калашника, на Ямале уже есть положительный опыт проведения заключительных этапов отраслевого конкурса среди пожарных и спасателей.