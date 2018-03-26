Кузнецову возмутило переключение внимания на детей в определении причин ЧП в Кемерово

Переключение внимания на версию о том, что причиной пожара в ТРК «Зимняя вишня» стал поджог детьми поролоновых кубиков в игровом центре, недопустимо, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

Кузнецова рассказала на своей странице в Facebook, что новость о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» застала ее во время рабочей поездки в Брянск . Вскоре омбудсмен прибудет в Кемерово

Кузнецова подчеркнула, что «необходимо разобраться в причинах того, как взрослые не уберегли детей, чьи ошибки к этому привели».

«Кроме того, беспокоит тиражирование в СМИ версии, согласно которой пожар начался якобы после того, как подростки подожгли поролоновые кубики в игровом центре «Круча» на четвертом этаже ТЦ. Подобное «переключение внимания» ответственными лицами недопустимо. Нужно тщательное расследование того, как и почему оказались заперты в сгоревшем кинотеатре маленькие дети, что помешало в критический момент организовать эвакуацию и спасти жизни людей. Когда страдают дети, всегда виноваты взрослые», — написала омбудсмен.

Она добавила, что пережившим трагедию детям будет оказана психологическая помощь и поддержка, «чтобы справиться с произошедшим».

«Нужно объединиться для помощи людям… Но сделать выводы необходимо. Такие трагедии не должны повторяться», — заключила Кузнецова.

Ранее в понедельник глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек. По погибшим объявлен межконфессиональный молебен.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог здания.

По делу о пожаре в Кемерово задержаны четыре человека.