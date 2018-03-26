Ещё
Кузнецову возмутило переключение внимания на детей в определении причин ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецову возмутило переключение внимания на детей в определении причин ЧП в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Переключение внимания на версию о том, что причиной пожара в ТРК «Зимняя вишня» стал поджог детьми поролоновых кубиков в игровом центре, недопустимо, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова рассказала на своей странице в Facebook, что новость о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» застала ее во время рабочей поездки в Брянск. Вскоре омбудсмен прибудет в Кемерово.
Кузнецова подчеркнула, что «необходимо разобраться в причинах того, как взрослые не уберегли детей, чьи ошибки к этому привели».
«Кроме того, беспокоит тиражирование в СМИ версии, согласно которой пожар начался якобы после того, как подростки подожгли поролоновые кубики в игровом центре «Круча» на четвертом этаже ТЦ. Подобное «переключение внимания» ответственными лицами недопустимо. Нужно тщательное расследование того, как и почему оказались заперты в сгоревшем кинотеатре маленькие дети, что помешало в критический момент организовать эвакуацию и спасти жизни людей. Когда страдают дети, всегда виноваты взрослые», — написала омбудсмен.
Она добавила, что пережившим трагедию детям будет оказана психологическая помощь и поддержка, «чтобы справиться с произошедшим».
«Нужно объединиться для помощи людям… Но сделать выводы необходимо. Такие трагедии не должны повторяться», — заключила Кузнецова.
Ранее в понедельник глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек. По погибшим объявлен межконфессиональный молебен.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог здания.
По делу о пожаре в Кемерово задержаны четыре человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кемеровской администрации оправдались по поводу отсутствия Тулеева на месте трагедии Систему оповещения при пожаре в Кемерово отключил сотрудник ЧОП Меркель эмоционально выразила соболезнования Путину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов308
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди54
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно211
Собчак обвинили в пиаре на костях113
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение