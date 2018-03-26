В Российском союзе спасателей рассказали о факторах, влияющих на работу пожарных

Зачастую работа спасателей стоит на втором месте и многое зависит от грамотно организованной эвакуации. Об этом рассказал председатель высшего совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин , комментируя действия пожарных и сотрудников ТЦ во время ликвидации пожара в Кемерове

"Прежде всего, чтобы избежать жертв, необходима координированная деятельность самих сотрудников таких учреждений. В соответствии с законодательством необходимо определенное количество запасных, независимых и изолированных выходов, должна быть пожарная сигнализация; была она или нет — это скажут следственные органы. Также светящиеся таблички, звуковое оповещение. Система пожаротушения, которая должна была сработать. И, конечно, каждый из работников должен проходить обучение на случай подобных ситуаций", — сказал он в разговоре с RT.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной трагедии могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. К настоящему моменту число погибших достигло 64 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи уже задержали четырех человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, и арендатора помещения, в котором предположительно началось возгорание.