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Разбор завалов и поиск людей продолжаются на месте пожара в Кемерове
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Разбор завалов и поиск людей продолжаются на месте пожара в Кемерове 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы продолжаются на месте пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове: специалисты разбирают завалы и продолжают поиск людей, сообщил ТАСС во вторник начальник кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев.
"На данный момент мы продолжаем аварийно-спасательные работы, производится разбор завалов, упавших конструкций и поиск людей", — сказал Яковлев.
На месте трагедии кранами достают обгоревшие конструкции, в стенах здания торгового центра выпиливают большие отверстия, через которые выбрасывают мусор.
С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Во вторник во всех храмах Кемеровской епархии пройдут панихиды.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших.
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