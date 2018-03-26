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Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности «КДВ групп» к комплексу
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Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности «КДВ групп» к комплексу 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ЕАН
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Томский бизнесмен Денис Штенгелов, один из учредителей компании-совладельца кемеровского торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня», где ранее произошел пожар, опроверг информацию о причастности крупного пищевого холдинга «КДВ групп» к ТЦ.
Ранее в СМИ появилась информация, что «КДВ групп» является одним из аффилированных собственников торгового центра. Штенгелов, являющийся одним из основателей «КДВ групп» говорит, что она не имеет отношение к ТЦ в Кемерово.
"Компания «КДВ групп» никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании «Кондитерус ком», а эта компания является собственником «Кемеровского кондитерского комбината». Именно комбинат строил торговый центр", — сказал Штенгелов ТАСС.
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