Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности «КДВ групп» к комплексу

Ранее в СМИ появилась информация, что «КДВ групп» является одним из аффилированных собственников торгового центра. Штенгелов, являющийся одним из основателей «КДВ групп» говорит, что она не имеет отношение к ТЦ в Кемерово.

"Компания «КДВ групп» никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании «Кондитерус ком», а эта компания является собственником «Кемеровского кондитерского комбината». Именно комбинат строил торговый центр", — сказал Штенгелов ТАСС.