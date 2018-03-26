Божена Рынска обвинила в поджоге ТРК «Зимняя вишня» детей

Светская львица и журналист Божена Рынска заявила в соцсетях, что дети сами могли быть виновны в пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Ее поддержали 14 пользователей.

«Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно», — написала в Facebook журналистка Божена Рынска. По ее мнению, «дети могут поджечь элементарно, зажигалкой, смеха ради». Однако она отметила, что ей жаль детей и животных, которые погибли при пожаре.

В комментариях ее призвали не искать виновных среди детей:

«Не важно, кто поджег и поджег ли. Важно, что система пожаротушения не сработала. Я вот, кстати, когда хожу на пресс-показы в Атриум на Курской, все время думаю, что в случае пожара — это мешок просто. Даже если у них противопожарная система идеально отрегулирована. Как могли пожарные согласовать такой проект?», — написала Лариса Юсипова

Напомним, в воскресенье в Кемеровской области был объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Погибли 64 человека, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. По погибшим в Кемерово объявлен межконфессиональный молебен.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Пожар в ТРК ликвидирован в понедельник спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов. Началось опознание тел погибших.