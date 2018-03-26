Ещё
Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской области, будут проведены в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской области, будут проведены в ближайшее время 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Вопросы проведения внеплановых проверок
торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской
области, обсудили в ходе прошедшего экстренного заседания с участием
Губернатора Приангарья Сергея Левченко, прокурора Иркутской области
Игоря Мельникова и начальника Главного управления МЧС России по региону
генерал-майора Валентина Нелюбова.
«В адрес собственников таких объектов
нами сегодня были направлены рекомендации о проведении внутренних
проверок для выявления возможных нарушений в системе обеспечения
пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов. Это следует
сделать, не дожидаясь надзорных органов. Владельцам следует обращать
внимание на исправность систем противопожарной защиты: обнаружения,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дымоудаления,
пожаротушения, аварийного освещения, соответствие требованиям путей
эвакуации и эвакуационных выходов. Но самое главное — это оценка
действий персонала при возникновении нештатной ситуации. Если хотя бы по  одному из этих пунктов есть пробел — это уже преступная халатность,
которая может привести к трагедии», — подчеркнул Валентин Нелюбов.
Сейчас специалистами государственного
пожарного надзора подготовлен список торгово-развлекательных центров и  торговых предприятий для решения вопроса о проведении внеплановых
проверок во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области.
«То, что произошло в  Кемерове, ни в коем случае не должно повториться. Компетентным органам
еще предстоит разбираться в причинах пожара, но наша общая задача — не  допустить подобного», — добавил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Хот: последние новости
Ситуация с талыми водами в Приангарье на особом контроле МЧС В Ангарске горит торговый комплекс «Центр» Крушение вертолёта в Иркутской области: вопросов больше, чем ясности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов319
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди58
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно213
Собчак обвинили в пиаре на костях114
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение