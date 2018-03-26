Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской области, будут проведены в ближайшее время

Вопросы проведения внеплановых проверок

торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской

области, обсудили в ходе прошедшего экстренного заседания с участием

«В адрес собственников таких объектов

нами сегодня были направлены рекомендации о проведении внутренних

проверок для выявления возможных нарушений в системе обеспечения

пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов. Это следует

сделать, не дожидаясь надзорных органов. Владельцам следует обращать

внимание на исправность систем противопожарной защиты: обнаружения,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дымоудаления,

пожаротушения, аварийного освещения, соответствие требованиям путей

эвакуации и эвакуационных выходов. Но самое главное — это оценка

действий персонала при возникновении нештатной ситуации. Если хотя бы по одному из этих пунктов есть пробел — это уже преступная халатность,

которая может привести к трагедии», — подчеркнул Валентин Нелюбов.

Сейчас специалистами государственного

пожарного надзора подготовлен список торгово-развлекательных центров и торговых предприятий для решения вопроса о проведении внеплановых

проверок во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области.

«То, что произошло в Кемерове , ни в коем случае не должно повториться. Компетентным органам

еще предстоит разбираться в причинах пожара, но наша общая задача — не допустить подобного», — добавил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.