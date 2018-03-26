Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской области, будут проведены в ближайшее время 

Вопросы проведения внеплановых проверок
торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Иркутской
области, обсудили в ходе прошедшего экстренного заседания с участием
Губернатора Приангарья Сергея Левченко, прокурора Иркутской области
Игоря Мельникова и начальника Главного управления МЧС России по региону
генерал-майора Валентина Нелюбова.
«В адрес собственников таких объектов
нами сегодня были направлены рекомендации о проведении внутренних
проверок для выявления возможных нарушений в системе обеспечения
пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов. Это следует
сделать, не дожидаясь надзорных органов. Владельцам следует обращать
внимание на исправность систем противопожарной защиты: обнаружения,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дымоудаления,
пожаротушения, аварийного освещения, соответствие требованиям путей
эвакуации и эвакуационных выходов. Но самое главное — это оценка
действий персонала при возникновении нештатной ситуации. Если хотя бы по одному из этих пунктов есть пробел — это уже преступная халатность,
которая может привести к трагедии», — подчеркнул Валентин Нелюбов.
Сейчас специалистами государственного
пожарного надзора подготовлен список торгово-развлекательных центров и торговых предприятий для решения вопроса о проведении внеплановых
проверок во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области.
«То, что произошло в Кемерове, ни в коем случае не должно повториться. Компетентным органам
еще предстоит разбираться в причинах пожара, но наша общая задача — не допустить подобного», — добавил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.