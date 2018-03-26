«Страшная трагедия» — Минниханов принес соболезнования в связи гибелью людей в Кемерово

Президент РТ Рустам Минниханов принес соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . По последним данным, из жизни ушли 64 человека, разбор завалов продолжается.

«Страшная трагедия унесла жизни людей в Кемерово, взрослых и детей… Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших», — пишет Минниханов на личной странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что среди пропавших без вести может быть 11-летняя девочка из Казани . Информация не подтверждена официально. Среди версий произошедшего главными называют неосторожное обращение с огнем и поджог. В рамках уголовного дела задержаны пять человек.

Страшная трагедия унесла жизни людей в Кемерово, взрослых и детей… Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших. pic.twitter.com/SIYQUOsQE9— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 26 марта 2018 г.