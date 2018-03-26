Ещё
«Страшная трагедия» — Минниханов принес соболезнования в связи гибелью людей в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Страшная трагедия» — Минниханов принес соболезнования в связи гибелью людей в Кемерово 

Казанский репортер 25 минут назад
Фото: Реальное время
Президент РТ Рустам Минниханов принес соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, из жизни ушли 64 человека, разбор завалов продолжается.
«Страшная трагедия унесла жизни людей в Кемерово, взрослых и детей… Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших», — пишет Минниханов на личной странице в социальной сети.
Ранее сообщалось, что среди пропавших без вести может быть 11-летняя девочка из Казани. Информация не подтверждена официально. Среди версий произошедшего главными называют неосторожное обращение с огнем и поджог. В рамках уголовного дела задержаны пять человек.
Страшная трагедия унесла жизни людей в Кемерово, взрослых и детей… Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших. pic.twitter.com/SIYQUOsQE9— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 26 марта 2018 г.
Казанский репортер: последние новости
В ​торговом центре «​Тандем»​ объявлена эвакуация После обрушения общежития в Зеленодольске эвакуированы жильцы В историческом центре Казани построят новые жилые комплексы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово259
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия84
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку162
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста75
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово137
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение