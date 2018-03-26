Федеральные каналы оставили неизменной сетку вещания на фоне пожара в Кемерове

Федеральные телеканалы не стали менять расписание программ в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , унесшим жизни 37 человек. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва»

«Так, по Первому каналу в этот момент шел художественный фильм «Жизнь Пи», на НТВ — картина «Петрович», на телеканале РЕН сюжет об институте Вавилова, а на «России 24» разместили бегущую строку с информацией о ЧП, в то время как там шла передача, посвящённая бесшумным подводным дронам и медицине», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сказала, что произошедшее в Кемерово освещалось в итоговом выпуске новостей и на сайте телеканала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Говорит Москва », что в Кремле рассматривается вопрос об объявлении национального траура.

Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, согласно официальным данным, стали 37 человек. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. В настоящее время спасатели пытаются разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие.