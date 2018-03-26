Детский омбудсмен Кузнецова назвала причину пожара в кемеровском ТЦ

Страшная трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. По данным СК РФ, число погибших при пожаре увеличилось до 53 человек.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что причиной страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стала халатность.

Вместе с тем она призвала руководителей все торговых центров проверить, приняты ли все необходимые меры противопожарной безопасности в общественных учреждениях.

«Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?», — отметила Кузнецова.

Кузнецова также выразила соболезнования все родственникам погибших при страшном пожаре, передает РИА Новости