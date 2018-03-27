Парламент Кузбасса направит 50 миллионов рублей на помощь семьям погибших

КЕМЕРОВО , 27 мар — РИА Новости . Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник принял поправки в закон о региональном бюджете, которые предусматривают выделение 50 миллионов рублей на оказание помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба парламента.

Участники заседания почтили минутой молчания память погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». С информацией о ситуации в связи с пожаром перед депутатами выступил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области Константин Стефанский. В ходе сессии депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в закон „Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“.

»Законопроектом увеличены бюджетные ассигнования на 50 000 тысяч рублей на оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам… в целях оказания материальной помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Правительство РФ ранее также приняло решение о выделении по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» компания «Кондитерус ком» обещала независимо от результатов расследования выплатить семьям погибших по 3 миллиона рублей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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