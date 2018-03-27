Кемерово: 5 историй спасения от людей, которые были в самом

Воскресенье, разгар дня — пиковое время для торговых центров. В тот день, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» было около тысячи человек. Много семей с детьми, у которых сейчас весенние каникулы. И в это самое время около 16:00 на детской площадке с батутами, что на четвертом этаже, начался пожар. Погибло по меньшей мере 53 человека, в основном дети, но и эти цифры еще не окончательны.

Публикация от Юлия (@dotamika)

27 Мар 2018 в 1:02 PDT Ни сигнализации, ни пожарная система безопасности не сработали, и дети, сидевшие в кинозале неподалеку, даже не подозревали, что весь этаж уже охвачен огнем. Как и их родители, которые, оставив на время ребятишек, ушли за покупками. Забрать детей они уже не смогли…

Едкий густой дым, плавящийся пластик — нечем дышать, ничего не видно. Кто-то пытался пробраться к своему ребенку, но, пройдя несколько шагов, падал, задыхаясь от угарного газа. А вскоре на этаж обрушилась крыша, и теперь добраться до ребятишек могли лишь спасатели. Родители до последнего надеялись, что детей успели вывести из здания. Не вывели.

Сначала, когда в новостях появились первые сообщения о пожаре, говорилось о четырех погибших на детских батутах. Тогда пожарные еще не знали, что в торговом центре сгорел целый класс сельской школы. Пятиклассников по случаю каникул привезли в кино, а во время сеанса попросту заперли, чтобы никто не сбежал.

Был в торговом центре и большой контактный зоопарк. Теперь его нет — все животные сгорели. Вот что вспоминают люди, которые чудом спаслись из пылающего торгового центра.

«Взрослые бежали к выходу, расталкивая детей»

Публикация от Анна Заречнева (@annazare4neva)

25 Мар 2018 в 7:14 PDT Анна Заречнева в выходной день решила всей семьей сходить в кино.

«Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающего из холла. раздался крик: «Пожар! Пожар!» — рассказала Анна в «Инстаграме». — Схватив сына Даниила за руку, я быстро побежала с ним к выходу из зала. Муж Дима шел следом. Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери с одной открытой створкой. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?). Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем.

Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. Я и Даниил стали спускаться вниз. Дима был где-то там, позади, пытаясь регулировать натиск обезумевших людей. Ведь взрослые бежали оттуда, расталкивая и давя детей… Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться».

На время Анна потеряла мужа из виду. Оказалось, он хотел вернуться в гардерою за верхней одеждой. Но там уже все было в дыму. Дмитрий рассказывает, как какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов, остались его дети. Подобрав какую-то шапку, муж Анны намочил ее водой и попытался пройти к залу. Но шапка не помогла — такой плотный и едкий был дым.

«У вас есть противогаз?!» — стал просить он у охранника. Но тот только развел руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной.

«Люди выпрыгивали из окна и разбивались»

Константин Маликов в тот день отмечал день рождения сына на третьем этаже центра.

«Я отлично помню, когда пошел дым, потому что посмотрел в этот момент на часы: на них было 15:57, — рассказал Константин порталу Сибир. Реалии. — На четвертом этаже свет сразу потух, внизу свет еще был, лифты пока работали. Мы сразу забрали детей и кинулись в чем были вниз. Уже очень сильно пахло плавленым пластиком. Мы с женой не поняли друг друга: я побежал с двумя маленькими детьми, думая, что она старшую дочку заберет, а она решила, что ее заберу я… Оказалось, что старшая дочка в туалете, дышать там уже почти нечем, я кинулся за ней. Лицо у нее было все черное, она надышалась этой гадостью, но мы успели выйти. Уезжали мы уже в 16:20 — к этому времени первый человек выбросился из окна и лежал в крови внизу. На наших глазах выпрыгнул второй».

«Карусель с детьми горела и продолжала крутиться»

Милана Татарчукова приехала в торговый центр на день рождения племянницы — на четвертом этаже, в детском центре. Столик заказали как раз на четыре часа.

«Мои два брата, невестка и ребенок уже были там, а мы немного опоздали, — рассказала Милана „Радио Свобода“ . — Когда приехали, увидели, что все перекрыто, валит черный дым. На наших глазах мужчина выпрыгнул из окна и ударился головой об асфальт. Я стала звонить невестке. Она рыдает, говорит, что еле успели выбежать. Брат рассказал, что недалеко от их стола что-то пыхнуло — рядом с батутами. Наши поняли, что пожар, и пошли выходить. А что самое страшное, там же есть детская карусель, которая крутится. Дети там сидят и пристегнуты ремнями. И когда начался пожар, контролер просто сбежал. А дети все крутились. К ним подбежал мужчина, у которого там был ребенок, и начал выламывать все, пытаясь остановить. Он спас и своих детей, и остальных».

«Кто-то хотел вернуться, чтобы вытащить технику»

Екатерина в тот день пришла в «Зимнюю вишню», чтобы купить мебель.

«В момент пожара мы с мужем находились на третьем этаже в мебельном отделе, — рассказывает Катя „ Московскому комсомольцу “. — Вдруг затрещал потолок. Сначала в одном месте, потом уже везде. В долю секунды треск перешел на весь потолок. Было очень страшно, казалось, сейчас на нас рухнет крыша».

По лестнице супруги спустились на второй этаж, который уже тоже был весь в дыму. Катя рассказывает, как в лифт забивались по 50 человек, на эскалаторе люди толкались, давили друг друга, лишь бы быстрее спастись. А в это время на первом этаже родители с детьми спокойно ходили по торговому центру. Никто никуда не торопился и о пожаре еще не догадывался.

«Большинство мужчин бежали впереди женщин. Мой супруг и еще один молодой человек пытались успокоить людей. Просили не паниковать, чтобы избежать давки. Когда мы выбрались на улицу, то видели очень много людей без верхней одежды, некоторые были мокрые, с полотенцами на голове, в тапочках. Им одежду никто не приносил, — говорит Катя.

Подозрительно много людей выбегали из ТЦ с телевизорами. Не знаю, может, честные покупатели. А может, и вытащили под шумок. Ну и много народу между собой перешептывались, пойдемте, вернемся, хороший момент вытащить что-то нужное…»

«Первым делом обняла мужа и сына — они по счастливой случайности остались дома»

Марианна Лебедева в момент пожара находилась в тренажерном зале на четвертом этаже.

«Заканчивала тренировку, когда почувствовала запах гари, — рассказала Марианна программе „ Андрей Малахов . Прямой эфир“. — Увидела, как тренер машет руками: «Это не тренировка, это пожар!» Люди выбегали из зала в чем были. В шортах, в майках. Из бассейна бежали прямо в купальниках, в шлепках. К основному выходу было уже не пройти. Все черное, из вентиляции дым. Из тренажерного зала был отдельный выход на первый этаж, нас провел охранник. Открыть дверь получилось не с первого раза, но он справился. Когда я пришла домой, первым делом обняла мужа и сына. Они хотели пойти со мной, поиграть в детской комнате, пока я буду на тренировке, но по счастливой случайности остались дома».

Вика Дайнеко рассказала, как спасла дочь во время страшного пожара

Безопасный дом для ребенка: 6 эффективных советов

Читайте также:

Волочкова объяснила свои странные танцы с бубном

Не забудь выключить свет в субботу! Мы расскажем зачем…

Свадьба века: принц Гарри и Маркл готовят золотые приглашения

Полежайкин из «Папиных дочек» занялся мусоропереработкой