Двор рядом с домом Наркомфина будет открыт для москвичей

МОСКВА , 26 марта — РИА Недвижимость. Двор рядом с домом Наркомфина планируется открыть для жителей Москвы, сообщил в интервью РИА Недвижимость глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

"Планируется, что двор будет благоустроен и открыт для москвичей. У обновленного здания фактически не будет первого этажа, ведь изначально его не было в проекте. Кровля здания будет эксплуатируемой, на крыше дома по-прежнему будут проводиться общественные мероприятия. Дом останется таким же гостеприимным, как был раньше", — рассказал Емельянов.

Он добавил, что рядом с «Новинским пассажем» планируется построить парковку, которой смогут воспользоваться жители дома Наркомфина.

По словам главы департамента, работы по реставрации дома находятся в активной стадии. «Уже проведены работы по кровле, по расчистке более поздних перегородок внутри комплекса. Фактически у нас остался внешний контур стен по первому этажу, а внутри все поздние перегородки удалены. Также идут работы по коммунальному корпусу, где все перегородки были демонтированы», — добавил Емельянов.

При этом пока остается вопрос с инженерно-техническими коммуникациями, проложенными внутри стен, указал глава Мосгорнаследия. Также идут работы по монтажу вентиляции. «Я думаю, что по итогам 2018 года процентов на 50 работы по этому объекту будут завершены», — заключил Емельянов.

Ранее один из акционеров ООО «Лига прав», собственника здания, Сергей Кириленко сообщил РИА Недвижимость, что парк площадью 3 гектара появится вокруг дома Наркомфина в Москве после его реставрации.

Дом Наркомфина был построен в 1928-30 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Состоящая из двух корпусов, жилого и коммунального зданий, постройка является образцовым примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Реставрация здания началась в июле 2017 года.

Полностью интервью с Алексеем Емельяновым на сайте «РИА Недвижимость» https://realty.ria.ru/ будет опубликовано в 9.00.